Energia: piano di FI al governo, servono nucleare pulito e gas

(ANSA) - ROMA, 07 GEN - "Il futuro è Green ma per raggiungere questo obiettivo serve gas e nucleare pulito, come indica chiaramente la commissione europea, e lo sblocco immediato di progetti e investimenti in energie rinnovabili". Lo affermano in una nota il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, e il responsabile dei Dipartimenti del partito, Alessandro Cattaneo, che hanno consegnato oggi il piano Energia di FI al Governo con "proposte sia per le urgenze immediate sia per una seria pianificazione energetica nazionale". (ANSA).