Energia, Letta a Meloni: scelte da fare non solo a livello Ue

Roma, 24 ago. (askanews) - "Putin sta cercando di strangolare l'Ucraina e i suoi alleati europei. Il governo e anche in sede europea si devono muovere per mettere in campo tutte le iniziative possibili per aiutare imprese e famiglie. Sono rasserenato perché ho sentito Draghi dire cose in questa direzione". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, intervistato a Tva Vicenza.Commentando la posizione assunta dalla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, secondo la quale per calmierare i prezzi del gas e dell'energia occorre muoversi a livello di Unione europea, il leader democratico ha precisato di non essere del tutto d'accordo: "Stiamo attenti a non scaricare solo sull'Europa queste scelte, una parte di queste scelte devono essere fatte a livello europeo ma occorre muoversi anche a livello nazionale. Se guardate la Spagna e il Portogallo che certo, sono meno interconnesse con le forniture a livello europeo ma hanno anche fatto delle scelte - ha aggiunto - per cui hanno un prezzo energia di un terzo del resto d'Europa".