Roma, 11 set. (askanews) - "Una soluzione nazionale rapida al caro bollette e caro energia credo sia in questo momento la priorità. E non credo possa ancora passare una settimana senza che essa sia stata trovata". Lo ha affermato, fra l'altro, il segretario del Pd Enrico Letta in una conferenza stampa a Bari nel corso del suo tour elettorale in Puglia.