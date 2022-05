Energia, Draghi: pronti a altri interventi a favore rinnovabili

Roma, 11 mag. (askanews) - "Sia io che Biden abbiamo tenuto a ricordare che ogni iniziativa che si prende sul fronte del petrolio, del gas o addirittura del carbone non deve andare a detrimento degli investimenti sulle rinnovabili e degli obiettivi di transizione ecologica che devono rimanere fissi". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa a Washington."Questo significa per noi e per gli Usa, un aumento forte, molto più forte di investimenti sulle rinnovabili perchè l'esigenza di affrancarsi dala dipendenza del gas è ancora più forte. Abbiamo preso recentemente provvedimenti di semplificazione, non avremo esitazione a prenderne altri, se non vediamo un aumento di investimenti sulle rinnovabii, che per noi devono significare effettive instalazioni"; ha aggiunto Draghi.