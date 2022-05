Energia, Draghi: giusto tassare extraprofitti imprese

Roma, 3 mag. (askanews) - E' giusto intervenire sugli extraprofitti delle imprese che hanno acquistato combustibili fossili. Lo ha ribadito il presidente del Consiglio, Mario Draghi, rispondendo alle domande degli europarlamentari a Strasburgo: "Le imprese hanno fatto profitti incredibili: pensate solo alla Norvegia che ha guadagnato 150 miliardi di dollari, un paese che ha 5 milioni di abitanti - ha detto -. Altrettanto succede per le imprese italiane che hanno importato energie fossili. Ieri il governo ha deciso di rinnovare la tassazione a queste imprese, la tassazione complessiva ora ha raggiunto il 25% di questa definizione di extraprofitti per un ammontare complessivo di circa 11 miliardi, tra il primo e il secondo provvedimento. E così siamo riusciti a dare un assegno flat, uguale per tutti, a 28 milioni di persone".