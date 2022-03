Energia, Draghi: Commissione Ue proporrà piano per acquisto gas

Roma, 23 mar. (askanews) - L'Italia "sta avendo contatti e sta anche firmando contratti" per il reperimento di nuovi fornitori di gas: "Occorre muoversi con molta rapidità", perchè "gli stessi fornitori sono contattati da tanti altri Paesi in situazione di bisogno. Tant'è che la Commissione Europea proporrà un piano per coordinare questi acquisti". Lo ha detto il presidente del COnsiglio Mario Draghi, in replica al Senato. "È auspicabile che avvenga soprattutto per il gas liquido perchè lì c'è veramente la possibilità di portare su il prezzo se tutti i Paesi vanno per conto loro". Infatti "ci sono due tipi di gas: il gas nei tubi arriva qui e quindi l'Ue avrebbe un forte potere di mercato, mentre il gas liquido è facilmente vendibile in altre parti del mondo, per cui il potere di mercato della Ue è molto ridotto".