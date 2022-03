Energia, Conte: non arriveremo a razionamento, tante soluzioni

Roma, 9 mar. (askanews) - " Non credo arriveremo a un razionamento del gas il prossimo inverno, entriamo in una fase critica e dobbiamo continuare a lavorare per approviggionatori alternativi al gas russo e investire subito, massicciamente, nelle fonti rinnovabili non ci vuole molto per realizzare gli impianti se agiamo sulla semplificazione possiamo in breve tempo migliorare le nostre performance". Lo dice Giuseppe Conte, leader M5s durante una conferenza stampa alla Camera." Se ci metteremo un anno o più non lo so dire ma se non puntiamo decisamente a questo allontaneremo la soglia di realizzazione dell'autonomia - aggiunge - Un tassello importante è anche il risparmio energetico, presenteremo in questi giorni ricette concrete, non possiamo accettare che la benzina sia sopra i due euro, che possano chiudere filiere produttive. Dobbiamo assolutamente puntare a tassare gli extraprofitti delle società energetiche perché c'è anche l'equità da realizzare . Ci sono tanti strumenti da combinare insieme".