Energia, Berlusconi: dipendenza da gas russo colpa governo Letta

Roma, 12 set. (askanews) - "L'impegno che ci prendiamo è che mai più l'Italia dovrà trovarsi in queste condizioni è una precisa responsabilità della sinistra". Lo ha detto Silvio Berlusconi ai microfoni di Rtl 102.5."Noi - ha sostenuto il presidente di Forza Italia - avevamo ridotto la dipendenza dalla Russia a meno del 20 per cento dal gas russo: tre anni dopo il governo Letta ha fatto risalire la nostra dipendenza al 45 per cento dalla Russia e poi è andata ancora su". Per l'ex premier "la sinistra" è responsabile "del blocco dei rigassificatori e delle rinnovabili, addirittura della ricerca sul nucleare pulito. E ora ci troviamo a dover affrontare le conseguenze di questo no ideologico".