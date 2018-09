[Il retroscena] Ma quale gaffe su Matera, Di Maio ed Emiliano parlavano dello scontro sul super manager della cultura

Ha fatto il giro del web il video della passeggiata tra il Ministro Luigi Di Maio e il governatore pugliese Michele Emiliano ripreso dalle telecamere di Trm e rilanciato da tutte le principali testate nazionali. Un video che ha di fatto avallato l’ironia sui social network di chi, ascoltando fugacemente il fuori onda, ha creduto in una clamorosa gaffe del capo politico dei 5 stelle che avrebbe confuso la collocazione geografica di Matera, indicandola come una città pugliese e non lucana. Gaffe in effetti un po’ improbabile considerato che proprio Di Maio due mesi fa si trovava nella città dei sassi per chiedere le dimissioni del governatore Marcello Pittella dopo gli arresti avvenuti nell’ambito dell’inchiesta sui concorsi.

Una ricostruzione, molte fantasie

Riassumendo l’accaduto, il Ministro del lavoro chiede al governatore della Puglia: “Con Matera che state facendo?”. Da questo momento in poi la ricostruzione del loro dialogo su molti siti e social network riporta la risposta di Emiliano in modo fantasioso: “Matera è in Basilicata”, avrebbe detto con la mano davanti alla bocca come per correggere il vicepremier. Ma un ascolto attento del video originale distingue chiaramente le parole: “noi”, “direttore” e “fondazione”.

Il governatore torna a parlare ad alta voce e aggiunge: “ se si riuscisse a fare qualcosa…”. Quindi incrocia lo sguardo del vicepremier che gli replica con il piglio preoccupato: “lo so, lo so”.

Il manager sotto analisi

Secondo la ricostruzione del quotidiano il Sud, il riferimento sembrerebbe suggerire la figura di Paolo Verri, il noto manager della cultura (ed ex direttore del Salone del libro di Torino) che per un anno si è diviso tra la fondazione Pugliapromozione e Fondazione Materia 2019. Una contesa trascinata per due anni tra Basilicata e Puglia quella del super manager torinese, già direttore del Salone del Libro di Torino. Era dicembre 2015 infatti quando il governatore Emiliano lo nomina commissario straordinario dell’agenzia che si occupa di conoscere le eccellenze pugliesi e attrarre turisti da tutto il mondo. L’anno precedente Verri aveva festeggiato la vittoria della città dei sassi come capitale della Cultura. Ma Emiliano non si è dato per vinto e lo ha riproposto per Pugliapromozione ottenendo l’irritazione del governatore Pittella. Il risultato è stato un accordo per cui Verri ha continuato a prestare servizio per Matera 2019 4 giorni su 7, dedicando il quinto a Pugliapromozione in cambio di un terzo dello stipendio inizialmente concordato. 150 mila euro all’anno contro i 120 mila proposti da Matera 2019. A febbraio dell’anno scorso però l’esperimento si è concluso con il ritorno del super manager a Matera a tempo pieno ed un aumento di stipendio del 10% dello stipendio non senza polemiche. Emiliano potrebbe aver suggerito a Di Maio proprio l’ipotesi di far ritornare Verri a gestire la realtà pugliese.

I treni che da Bari vanno a Matera

Ma torniamo al dialogo tra di Maio ed Emiliano: “Stiamo finendo il raddoppio delle ferrovia -prosegue Emiliano-, riferito ai lavori sulla tratta Matera-Bari. Ed è un investimento tutto pugliese. Altrimenti quelli non hanno la stazione.” Il governatore chiude definitivamente la polemica della gaffe geografica definendola “una barzelletta tutt’altro che divertente”. Anche Di Maio attacca pesantemente stampa e Partito Democratico accusandolo di aver cavalcato il caso: “non sanno nemmeno che la regione Puglia sta facendo investimenti milionari in vista dell’appuntamento con Matera, capitale della cultura, tra questi, cento milioni soltanto investiti in infrastrutture ferroviarie. Lo stesso consiglio regionale pugliese ha addirittura approvato una legge per la promozione del turismo culturale di del capoluogo lucano.”