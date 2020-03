[il caso] L’emergenza può generare mostri: dai pieni poteri di Viktor Orban al reddito universale per tutti di Beppe Grillo

Dal reddito universale per tutti lanciato da Beppe Grillo dopo due mesi di silenzio al “colpo di Stato” di Orban in Ungheria: il dolore per i morti, la paura del virus e il terrore di quaranta giorni di bollettini di guerra possono anche generare mostri. Soprattutto in democrazia dove merito e etica del lavoro non possono essere sostituiti con l’assistenzialismo. E la privazione delle libertà e dei diritti non possono essere tollerate oltre una certa misura seppur in nome della sicurezza.

Quella curva non più così nemica

Ieri è stata una “buona” giornata sul fronte delle curve epidemiologiche: il contagio è passato da una crescita pari all’11 per cento di una settimana fa al 2 per cento di ieri (1648 ; ci sono ancora troppi morti - 812 decessi in un giorno - ma ci sono anche 1490 guariti in più (il totale dal 21 febbraio è di 14.620 ), il numero più alto da quando è iniziata l’emergenza. Soprattutto, ha rassicurato ieri il professor Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità, “stiamo andando velocemente verso “meno 1” che dovrebbe essere il coefficiente di contagio tollerabile. Erano due settimane che a livello nazionale non si registrava un numero cosi baso di nuovi contagi. L’Istituto Einaudi per l’Economia e la Finanza (Eief) ieri ha pubblicato uno studio statistico basato sui numeri della Protezione civile che colloca in una data tra il 5 e il 16 maggio il possibile azzeramento dei casi.

Le autorità sanitarie - l’Istituto superiore della Sanità - che siedono accanto all’autorità politica - il governo - e a quella tecnica - la Protezione civile - nella gestione della crisi, hanno diviso il Paese in tre zone: quella ad alto impatto (Lombardia ed Emilia Romagna, 43 mila e 14 mila contagi); a medio impatto (Veneto, Piemonte, Toscana, Marche, Liguria, Lazio fra i 3000 e i 9 mila casi) e a basso impatto (il sud, le isole e il Friuli Venezia Giulia). I dati dicono che “la strada delle misure di prevenzione, il lock down e la quarantena, è quella giusta ma guai a mollare adesso, anzi è il proprio il momento di insistere”. Il professor Locatelli e il commissario Borrelli lo ripetono in ogni loro risposta nel Punto stampa della Protezione civile. A turno, il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia e il ministro della Sanità Roberto Speranza, annunciano che “entro il 3 aprile ci sarà un nuovo decreto che sposterà a dopo Pasqua l’ipotesi di un allentamento scagionato delle misure”. L’ultima parola spetta ovviamente al Presidente del Consiglio e alla consiglio dei ministri convocato per giovedì 2 aprile. La politica al momento sembra voler accettare l’indirizzo della scienza. Ma c’è anche un intero Paese che non ne può più di stare in casa. E un’economia che sta morendo con tutti gli indicatori crollati. Senza un’idea per il dopo. A cominciare dal quando.

I “pieni poteri” di Orban

In questa emergenza sanitaria pandemica (ieri Trump ha dichiarato il lock down degli Stati Uniti fino al 30 aprile e anche “l’invio di materiale sanitario agli amici italiani, ne ho già parlato con il primo ministro) la politica cerca di essere all’altezza del momento storico che richiederebbe grandi uomini di Stato e di governo. Uno spessore francamente non così presente in questa epoca di populismi, disintermediazione nell’informazione che diventa comunicazione, scorciatoie e ricette semplici per problemi complessi. La politica dunque propone soluzioni universali e mette in campo scelte radicali. Tutti eccessi in nome dell’emergenza. Viktor Orban, ad esempio, presidente dell’Ungheria, leader del partito Fidez tuttora socio importante del Ppe europeo (la più grande famiglia politica europea che lo ha sospeso da tre anni ma non espulso) ha chiesto e “ottenuto” dal parlamento “i pieni poteri” per combattere l'emergenza Covid-19. “Pieni poteri” significa che Orban ha superpoteri eccezionali rinnovabili senza limite, governerà per decreto, può chiudere per periodo a sua discrezione il Parlamento, saranno accettate solo informazioni di fonte ufficiali sulla pandemia e chi verrà accusato dall'esecutivo di diffondere fake news - cioè potenzialmente anche normali e necessarie critiche - potrà essere condannato fino a 5 anni di prigione. “Pieni poteri” significa che democrazia, libertà d'informazione, istituzioni e valori dello Stato di diritto definiti dai Trattati europei sono sospesi in Ungheria. Bruxelles ha fatto sapere che “sta valutando questo ultimo caso”.

Beppe Grillo (Foto Ansa).

La “tentazione” italiana

I “pieni poteri” di Orban ci ricordano la scorsa estate, il tentativo (fallito) di Salvini di far sciogliere le camere, andare a votare e prendere la maggioranza assoluta dei voti e dei seggi. Ci ricordano, anche, come dal 21 febbraio - giorno in cui si ammala il paziente 1 a Codogno - alla scorsa settimana, il presidente Conte abbia gestito l’emergenza a suon di Dpcm che sono decreti che non vanno convertiti e dunque non incrociano mai l’analisi del Parlamento. In quel mese, tra l’altro, il Parlamento non è stato più convocato e il centro di tutto, in un paese che un giorno dopo l’altro veniva chiuso e spento, è stato solo e soltanto palazzo Chigi. Una evidente stortura della grammatica della democrazia parlamentare che una settimana fa lo stesso Conte, dopo vari suggerimenti del Presidente Mattarella, ha “corretto” mettendo sul tavolo un decreto (quello del 24 marzo) che sarà discusso dal Parlamento ed è (è già in vigore) la cornice a provvedimenti successivi e secondari rispetto al decreto. Insomma, è stata ripristinata quella democrazia parlamentare commissariata in nome dell’emergenza. In quel mese non pochi costituzionalisti ed opinionisti hanno messo in evidenza che quel modo di procedere, sommato alla paura e al terrore dei cittadini disposti a tutto pur di essere rassicurati (vedi l’invocazione dell’esercito con funzioni di ordine pubblico e pubblica sicurezza), conteneva dei rischi ed poteva essere un alibi perfetto per strane scorciatoie. Che è ciò che è accaduto in Ungheria.

Le reazioni al modello ungherese

Dicono molto del clima anche in Italia. I “pieni poteri” di Orban sono piaciuti al leader della Lega Matteo Salvini e non hanno scandalizzato il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Il più imbarazzato a destra è sembrato Silvio Berlusconi, che pure è amico personale dell'uomo forte di Budapest. Pd e Italia Viva hanno parlato con una voce sola. “A Orban diciamo che bisogna combattere il coronavirus, non la democrazia” il messaggio del segretario dem Nicola Zingaretti. Più drastico Andrea Orlando: “Quel che sta avvenendo in Ungheria è inaccettabile”. Matteo Renzi si è rivolto all’Unione europea: “O gli fa cambiare idea o, più semplicemente, caccia l'Ungheria dall’Unione”. Il presidente della Camera, Roberto Fico (M5s), ha detto che “quello di Orban è un comportamento non consono con le democrazie europee”. Un posizionamento importante da parte della terza carica dello stato e leader di riferimento della parte più originale dei 5 Stelle.

La destra italiana coltiva da tempo un rapporto privilegiato con Orban. Berlusconi è amico personale e con Forza Italia condivide il Partito popolare europeo che ancora non ha deciso bene cosa fare con il presidente ungherese dopo l’accusa di aver violato diritti universali. Con Salvini e Meloni il cemento comune è l’idea sovranista di chiusura dei confini. E infatti ci li hanno scaricati si di noi che abbiano il mare come confine. Tra i tre leader c’è da un paio d’anni un continuo scambio di cortesie: inviti come ospite d’onore alle feste di partito, visite, lettere di apprezzamento. Giorgia Meloni ieri ha evidenziato le analogie fra Italia e Ungheria. “Ci sorprende - ha detto la leader di Fratelli d’Italia - che qualcuno si scandalizzi oggi perché Orban adotta provvedimenti straordinari, non particolarmente diversi da quelli adottati dall'Italia con addirittura un minor mandato da parte del Parlamento”. Ovverosia quei Dpcm con cui Conte ha governato il primo mese di emergenza di cui si è detto appunto qualche riga sopra.

La profezia della decrescita felice

Dalla parte opposta ai “pieni poteri” di Orban c’è la proposta di Beppe Grillo, tornato al mondo dopo il messaggio di fine anno in cui stava sulla spiaggia di Bibbona a scavare una fossa o una trincea in previsione dell’anno che stava per arrivare. Forse che il comico ha doti predittive speciali? Dalla “parte opposta” perchè la proposta di Grillo arrivata ieri mattina via blog - “è arrivato il momento di mettere l'uomo al centro e non più il mercato del lavoro. Quindi occorre garantire a tutti lo stesso livello di partenza: un reddito di base universale, per diritto di nascita, destinato a tutti, dai più poveri ai più ricchi” - è una di quelle misure assistenziali necessarie per chi ha bisogno (ma quello è il sussidio di povertà o di necessità e tranne i casi di vecchiaia o invalidità deve essere a tempo) ma antitetica alla naturale ambizione umana a fare e a fare bene. La decrescita felice contro il binomio crescita e lavoro. Se ci si pensa bene, il reddito universale per tutti potrebbe fare rima con i pieni poteri di uno solo.

E intanto il governo

Intanto il governo è alla ricerca di soldi. L'Eurogruppo è fissato per il 7 aprile ma “le soluzioni” annunciate sono ancora da stabilire. Per il Commissario europeo agli affari economici Paolo Gentiloni la strada della condivisione del debito tra gli Stati europei (gli eurobond) è già stata abbandonata: meglio finalizzare l'emissione dei bond a una “missione” ben precisa, ad esempio l’emergenza sanitaria. Se il ministro Gualtieri è d’accordo, Conte ancora insiste sugli eurobond.

Nel governo si discute dei provvedimenti da mettere in cantiere per la ricostruzione. Al momento quel clima di collaborazione auspicato dal Capo dello Stato Sergio Mattarella stenta a vedersi, soprattutto da parte della Lega e di Fratelli d'Italia. In settimana, forse già oggi, ci sarà l'incontro tra il premier Conte e i leader dell'opposizione. Sono 1700 gli emendamenti al decreto Cura Italia che stanzia i primi 25 miliardi. “Non sono troppi - ha detto il commissario Alberto Borrelli - è naturale che i partiti vogliano contribuire per arricchire uno dei provvedimenti legislativi più importanti del secondo dopoguerra. Il Parlamento saprà trovare gli strumenti per ascoltare tutti e arrivare in fondo nei tempi previsti”.

Il secondo decreto da 25 miliardi

Il governo è già al lavoro anche per il secondo decreto per altri 25 miliardi che dovrebbe essere approvato entro Pasqua. La maggioranza giallo-rossa non marcia al momento unita. Il Movimento 5 stelle punta sul reddito di Emergenza, anticamera del Reddito universale, ma al Mef frenano perchè il Pd preferirebbe circoscrivere l'intervento.

Tra i 5 Stelle si parla di “intervento cospicuo di circa 10 miliardi”. Fonti dem spiegano che “non ci sarà alcuna erogazione a pioggia”, che “ci saranno dei paletti e che la misura - di uno o due miliardi - non sarà strutturale ma un sostegno temporaneo che potrebbe durare uno o due mesi”.

La ministra del Lavoro Nunzia Cataldo (M5s) chiede “tre miliardi e procedure semplificate per l’erogazione”. Il mantra grillino è “nessuno deve restare indietro”. Giuseppe Conte ha incontrato papa Bergoglio. In questo momento serve tutto. A cominciare da una mano santa che guidi nelle scelte che sono le più difficili.