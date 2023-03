Elly e Giorgia, il duello finisce in pareggio. La premier si sfila dall’angolo migranti e va a sfidare la Cgil

La “prima” del premier time è da sei meno. Giorgia Meloni è stata una volta di più troppo arrogante su immigrazione e soccorsi rispondendo con tono di sfida e fingendo di non capire dove sta il problema. “La mia coscienza è a posto - ha detto rispondendo a Riccardo Magi di + Europa - le procedure sono state rispettate. Invece c’è chi per fini politici mette in discussione chi salva le vite calunnia l'Italia intera dimenticando che sono gli scafisti il problema”. Ha nuovamente detto no al Mes nel giorno in cui anche il sistema bancario italiano risente dell’instabilità generale causa crisi Silycon Valley e da ieri anche di un colosso come Credit Suisse. Eppure Luigi Marattin (Italia viva) è stato chiaro e lo ha anche ripetuto “il defibrillatore va tenuto sempre pronto accanto al campo di gioco”. E anche il direttore del Fondo Salva-stati Pierre Gramegna è stato chiaro: l’Italia dovrà ratificare, e’ l’unico paese che non l’ha fatto. A giorni sarà di nuovo a palazzo Chigi per “capire” i tempi del governo italiano. Meloni invece ha detto che “no, il Mes non sarà ratificato, che bisogna prima valutare il contesto…”. Giorgia Meloni è stata abile con il leader dei Verdi Bonelli e anche questo è stato un “duello” interessante dove punto su punto i due si sono scontrati accusandosi reciprocamente di essere “ideologici, fuori dal tempo e destinati alla sconfitta nella storia”.

Il duello

Tutti gli occhi di questa seduta straordinaria alla Camera dei deputati dove il Presidente del consiglio risponde alla questioni poste dai vari gruppi parlamentari, erano puntati su quello che il istema mediatico ha raccontato alla vigilia come il primo duello-scontro tra le due donne leader, Meloni da una parte e Elly Schlein dall’altra. Sarà bene poi evitare di insistere sul cliché delle due donne che si contendono l’agone politico, rischia di annoiare presto e di svilire la reale capacità politica dell’una e dell’altra. Si rischia di ridurre ad una macchietta qualcosa di eccezionale - la politica italiana nei fatti in mano a due donne - e che nel momento in cui è accaduto - perchè è già accaduto per fortuna - deve diventare normale. Ciò detto, si può dir che il duello è finito in un pareggio: ciascuna ha parlato al proprio mondo e alla propria parte politica perchè è a loro che volevano parlare. Missione compiuta per entrambe. Da sottolineare che Elly Schlein, dopo un primo momento di comprensibile tensione, ha tirato fuori voce e grinta e gestualità che hanno tenuto testa alla esperta, abile e navigata di queste aule Giorgia Meloni.

Salario minino

Il tema scelto dalla segretaria del Pd è stato il salario minimo. Scelta curiosa da parte dell’opposizione visto che in questo momento sul dossier migranti e tragedie in mare la premier è debole e, come già visto, perde lucidità e pazienza. Inchiodarla in quell’angolo avrebbe, mediaticamente, dato forse risultati più netti e visibili. “Lo sappiamo bene, ma non possiamo essere quelli che parlano solo di immigrazione. E poi il salario minimo è qualcosa che vede compatte tutte le opposizioni” è stata la spiegazione di parlamentari Pd vicini alla segretaria. Schlein è partita con toni soft, un filo emozionata, un paio di affondi: “Signora Presidente, perchè lei non parla mai di lavoro povero e precario…”; “lei qualche tempo fa ha definito il salario minimo uno specchietto per le allodole: vada a dirlo a chi ha una paga da fame”. Meloni ha risposto e attaccato “gli interroganti”: “Il governo non è convinto che la soluzione sia la fissazione di un salario minimo legale. Nel nostro sistema, un parametro di questo tipo rischierebbe di creare per molti lavoratori condizioni peggiori di quelle che hanno oggi. Però è vero, le riconosco onestà nell’averlo ammesso, in questo paese abbiamo un problema serio, ovverosia quelli che c’erano prima, il Pd, hanno reso gli italiani più poveri e questo governo fa e farà quello oche può per invertire la rotta”. Ella Schlein vede a quel punto il baratro di una sconfitta che non può permettersi. I tempi del question time sono serrati un minuto per la domanda, due minuti di risposta, e poi ancora uno e due. Accanto a lei siede Debora Serracchiani, ancora capogruppo e consigliere prezioso perchè ha memoria di cosa è successo negli anni passati (Schlein non era in Parlamento). Così la segretaria trova la lucidità per ironizzare idee e grinta e arrivare ad una risposta che la levi dall’angolo. “Signora presidente, il Pd ha provato ad approvare il salario minimo ma la sua parte politica non era d’accordo" e “le vorrei ricordare che adesso lei governa e io sono all'opposizione, non è più il tempo di dare le responsabilità ad altri, ma di dare le risposte”. E poi, nel merito: ”Signora Presidente, non si nasconda dietro il dito, se fosse bastata la contrattazione collettiva non avremmo quel 12% di lavoratrici e lavoratori poveri”. A quel punto, con voce sempre più incalzante, Schlein ha deciso di attaccare su un piano diverso, per lei più sicuro, quello dei diritti a cominciare da quelli che il governo sta negando ai figli delle coppie omosessuali: “Sul piano sociale la vostra azione si definisce con tre parole: incapacità, approssimazione e insensibilità. Ma la vostra propaganda sta sfumando e verrete giudicati per quello che fate e non per le facili promesse alimentate per anni che sono già smentite dal suo governo”.

La sfida alla Cgil

Il confronto tra le due leader continua, anche se a distanza, davanti al congresso della Cgil a Rimini. Oggi la segretaria del Pd farà l’intervista -confronto insieme con gli altri leader dell’opposizione. Domani la premier Meloni salirà invece sul palco per parlare ai “nemici” di sempre. Messo da parte il ko tecnico e umano della tragedia di Cutro, Giorgia Meloni cerca di cambiare schema di gioco, di uscire dalla palude immigrazione e di virare su un terreno a lei più congeniale: economia, lavoro e mercato. Il colpo di reni che dovrebbe levarla dall’angolo si chiama congresso della Cgil, iniziato ieri a Rimini. E’ stato anticipato dall’approvazione della delega fiscale che andrà oggi in Consiglio dei ministri dopo un primo giro di tavolo con le associazioni di categoria: i sindacati hanno bocciato “merito e metodo” della delega; Confindustria, Confcommercio, Confersercenti e altre associazioni di categoria hanno invece dato il via libera ad un testo che, diciamo la verità, muove oggi i primi passi di un iter che sarà lungo almeno due anni. E in politica, specie quella italiana, in due anni può succedere di tutto. Un testo che assomiglia più ad una bandierina che ad una vera riforma. Calcare il palco del congreso di Rimini ha di sapore di una vera e propria sfida. Per entrambi: per Meloni visto che è dal 1996 che un premier - allora era Prodi - accetta di parlare all’assise del principale sindacato della sinistra; per Landini perchè non sono escluse proteste – ad esempio con lancio di peluche in ricordo di Cutro - o uscite dalla sala. In ogni caso, la giornata di Meloni sarà win-win, comunque vincente: se riuscirà a parlare, sarà la prima leader di destra che parla al sindacato rosso; se la contestano, anche in maniera soft, avrà vinto due volte. “Abbiamo invitato la premier - ha spiegato Landini ieri nella sua relazione di apertura - come i segretari delle forze politiche dell’opposizione, personalità e soggetti sociali non per galateo istituzionale ma perché è il momento delle risposte ai bisogni delle persone, che per vivere devono lavorare e perché rivendichiamo che le riforme devono essere condivise e fatte con il mondo del lavoro e non contro o sulle spalle del mondo del lavoro”.

Uno sciopero sul tavolo

Nella relazione il segretario ha sottolineato che la Cgil “non è un sindacato di opposizione o di governo. Noi siamo un sindacato di progetto come ci ha insegnato Trentin, autonomo, democratico, pluralista” che “si confronta alla pari con qualsiasi soggetto organizzato” e che “basa programmi e azioni sui principi e sui valori dettati dalla Costituzione”. Landini è pronto al secondo mandato, ha messo, tra le altre cose, la riduzione dell’orario di lavoro nei contratti nazionali al centro del programma e ha tratteggiato la missione di un sindacato che sa rinnovarsi: “saper ascoltare, con coraggio, stare in mezzo alle persone per fare”. Con queste premesse, si capisce perché potrebbe saltare fuori la proclamazione di uno sciopero generale contro un governo che, ancora una volta, nelle delega fiscale, “prima ha scritto cosa fare e poi ce lo ha sottoposto. Così non va”. La riforma del fisco scritta dal governo, hanno detto, “premia solo i ricchi e il lavoro autonomo grazie a flat tax e le tre aliquote Irpef”. Non son ostati consultati prima, e hanno bocciato tutto il pacchetto.

E’ chiaro che sarà su questo lo scontro domani. Il salario minimo invece non è tema che scalda la Cgil che rivendica le tutele del contratti collettivi ufficiali. Il problema, infatti, sono quelle centinaia di contratti pirata curati da sigle sindacali minori per non dire inesistenti.