Elezioni Torino, al ballottaggio Lo Russo e Damilano: Pd primo partito

(Adnkronos) - Elezioni Torino 2021, sarà il ballottaggio dei prossimi 17 e 18 ottobre a decidere chi sarà il nuovo sindaco della capoluogo piemontese. A sfidarsi saranno Stefano Lo Russo, candidato del centrosinistra che al primo turno ha ottenuto il 43,69% dei consensi e Paolo Damilano, candidato del centrodestra, con il 38,87% dei voti. Al terzo posto la candidata di M5S ed Europa Verde, Valentina Sganga con il 9,19%. Dalle urne del voto amministrativo di domenica e lunedì 3-4 ottobre il Pd è risultato il primo partito della città con il 28,57% dei consensi. Al secondo posto la lista civica di Paolo Damilano, ‘Torino Bellissima’ con l’11,64%, seguita da FdI con il 10,55% e dalla Lega con il 9,97%. Al quarto posto in città il partito di Chiara Appendino, sindaca uscente, M5S con l’8,17%. Sono tre i comuni del Piemonte, oltre al capoluogo di Regione, con popolazione superiore ai 15mila abitanti che andranno al ballottaggio i prossimi 17 e 18 ottobre per rinnovare le rispettive amministrazioni comunali. A Beinasco la sfida è tra il candidato di centrodestra Daniel Cannati con il 39,45% dei consensi e quello sostenuto da Cinque Stelle e tre liste civiche, Donato Lombardi con il 30,64%. A Pinerolo la sfida sarà tra candidato di centrodestra Giuseppino Berti (28,62%) e il sindaco uscente, il pentastellato Luca Salvai (28,31%). Sfida tutta femminile, invece, a San Mauro dove si sfideranno Giulia Guazzora per il centrosinistra (29,45%) e Paola Antonetto per il centrodestra (26,91%). Sindaci eletti al primo turno, a Carmagnola, nel torinese, dove è stata confermata la sindaca uscente Ivana Gaveglio con il 62,31%, a Ciriè, sempre nel torinese, dove prima cittadina è stata confermata Loredana Devietti con il 51% sostenuta da liste civiche. Infine a Nichelino primo cittadino il sindaco uscente Gianpietro Tolardo del centrosinistra con il 51,91% e a Rivalta sempre per il centrosinistra, con il 64.91% dei consensi è stato eletto sindaco Sergio Muro. A Trecate, nel novarese, primo cittadino con il 51% dei consensi Federico Bonatti sostenuto dal centrodestra, a Domodossola, nel verbano confermato sindaco Lucio Pizzi con il 72,48% dei consensi sostenuto dall’omonima lista.