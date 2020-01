[L'analisi] Salvini perde la sfida e fallisce la spallata al governo. Quando gli eccessi non pagano

Matteo Salvini ha fallito la spallata al governo. Esce sconfitto in Emilia Romagna “mangiando” però gli alleati (Lega al 32%, Fratelli d’Italia tra il 9 e il 10, Forza Italia tra il 2 e il 3, peggio del Movimento 5 Stelle bloccato tra il 4 e il5). Ma il centrodestra sfonda in Calabria. Due voti diversi, che richiedono analisi diverse. Pur avendo un minimo comun divisore: il centrodestra conferma la maggioranza dei consensi nel Paese ma lo stile, anche nella comunicazione, di Salvini comincia a perdere colpi. Dopo la crisi di governo forzata della scorsa estate, l’azzardo e la promessa di portare il paese al voto è fallito ieri per la seconda volta in pochi mesi. Troppo anche per un mago del consenso qual è il Capitano.

Una vittoria netta. Come la sconfitta

Alle sei del mattino, quando lo spoglio è ormai concluso, Stefano Bonaccini, il governatore uscente figlio del Pd è stabile al 51 mentre Lucia Borgonzoni è ferma al 43. Una distanza non immaginabile nei giorni di vigilia e fino a poco prima della chiusura dei seggi con una situazione di sostanziale testa a testa. La Lega resta molto forte nell’Emilia Romagna (intorno al 32 per cento, più o meno il gradimento delle Europee) ma il leader ha perso il referendum “con me o contro di me”. Ha marciato per quattro mesi in tutta la regione al grido “liberiamo l’Emilia e liberiamo l’Italia” e la maggioranza degli elettori gli ha detto che preferisce restare “occupata”. Da Stefano Bonaccini e delle sue scelte politiche in questi cinque anni assai performanti. E già che c’erano gli hanno anche detto che tutto sommato è meglio il governo Conte che un governo di centrodestra a guida Salvini. Non è il primo leader che si brucia per aver personalizzato troppo un appuntamento elettorale. Ormai dovrebbero aver capito tutti che gli italiani “sognano” l’uomo forte come dice il Censis. Ma alla fine prevale un senso di anarchia e mal sopportano speculazioni, furbizie, estremismi.

Punito per gli eccessi

Eccessi di cui Salvini ha abusato, e per cui è stati punito, in questa campagna elettorale. Dalla fabbrica di odio e paura che doveva colpire là dove il “modello Emilia” ha iniziato a scricchiolare alla caccia all’uomo immigrato al citofono a favore di telecamere; dalla speculazione sui bambini di Bibbiano (che poi di Bibbiano non sono ma faceva comodo così perchè lì è in carica un sindaco Pd a sua volta indagato e anche arrestato ma ingiustamente) al vittimismo giudiziario sulla nave Gregoretti dove è arrivato a “votarsi” il processo pur di poter “convocare il popolo” nell’aula di Tribunale e se quando lo processerà: ecco la vittoria di Stefano Bonaccini nasce, senza nulla togliere alla capacità dell’amministratore, da tutto questo. Dalla mobilitazione contro Salvini. La sua propaganda urlata e ossessiva su alcuni temi, con o senza ausilio della Bestia (il sistema di gestione e utilizzo dei social), ha fatto scattare la paura e la rabbia, ha compattato elettori che magari non sarebbero andati a votare perchè disillusi e anche stufi del Pd (così dice l’affluenza al 67,7 per cento, più alta persino delle Europee, il doppio di cinque anni fa). E qui sta il doppio limite di queste lezioni regionali: se nel centrodestra è già iniziato, tra le righe, il processo al Capitano e alla sua continua ricerca di eccessi che diventa difficile “superare” ogni volta, nel centrosinistra si apre il problema di sempre, e cioè tutto bene e bravi quando si tratta di andare contro qualcosa e qualcuno, molto meno quando si tratta di trovare l’accordo su proposte concrete.

Il “processo” a Salvini

Per i fan del Capitano e gli apostoli del credo salviniano la prima doccia fredda è arrivata con le prime rilevazioni: ogni istituto interpellato dava un vantaggio del 3/4% per il governatore uscente. Da allora è stato un susseguirsi di brutte notizie. Fino al dato consolidato di questa mattina. E nello spazio tra la prima e la seconda rilevazione è subito partito il processo al segretario del partito. Voci interne al partito hanno puntato il dito contro “gli eccessi degli ultimi dieci giorni di campagna”; contro la piazza di Bibbiano definita “un autogol clamoroso, triste e senza pathos, sganciata dalla realtà, con gruppi di fanatici religiosi in giro con crocifissi e Bibbia in mano, roba da stare cinque minuti e scappare e le Sardine lì accanto che hanno rubato la scena con gusto e allegria”. Voci della coalizione, sia Forza Italia che Fratelli d’Italia, hanno invece messo sotto processo la scelta della candidata. La senatrice Lucia Borgonzoni, “ha preso il 3 %, pochissimo, e poi è stata surclassata da Salvini, ridotta a comparsa, anche volendo che poteva fare di più”. Vedremo oggi quando saranno disponibili le analisi dei flussi elettorali. Ma fonti Lega sono pronte a scommettere “sulle sorprese che verranno dall’analisi del voto” e la scoperta del “voto disgiunto (due voti diversi, uno al Presidente e uno alla lista preferita) previsto in Emilia Romagna. “E vedremo allora quanti di Forza Italia hanno votato per Bonaccini presidente…”. Non c’è dubbio che Forza Italia e anche Fratelli d’Italia alla fine abbiano preferito quella che viene definita “la battuta d’arresto di Matteo”. Un socio troppo forte non è più un socio ma un capo, un padrone. E questo non piace a Berlusconi. E non piace a Giorgia Meloni.

Ribadire la leadership

Salvini è stato come sempre il primo a muoversi per dare la linea e dettare la nuova narrazione. Venti minuti dopo la mezzanotte s’è presentato in sala stampa al Comitato Borgonzoni dando quasi scontato un risultato quando ancora mancavano i primi dai reali, quelli dello spoglio. “Sono qui per ringraziare tutti, chi ci ha votato e chi no, voglio augurare buonanotte a chi domattina deve alzarsi per andare a lavorare, è stata comunque una festa di democrazia, l’affluenza molto alta è una bella notizia per tutti” ha detto giocando con i microfoni, sorridente. Parole non da sconfitto ma di chi ha combattuto bene una battaglia pur perdendola (“Non ci sono roccaforti rosse, l’Emilia Romagna è contendibile”). Gioco di anticipo, quello di Salvini, rispetto alla critiche che gli sono giunte all’orecchio dal suo interno,per ribadire la leadership. Dentro e fuori la Lega. E per mettere il cappello sulla vittoria Calabria. “Parto dall'unico dato certo che mi riempie di orgoglio - ha aggiunto il segretario della Lega - che è quello della Calabria: per la prima volta in una regione del Sud ci siamo e siamo determinanti. Sono felicissimo di essere stato più volte in Calabria, ci tornerò per mantenere gli impegni presi”. Peccato però che in Calabria la Lega sia al 12 per cento. Come Forza Italia. Essersi attribuito quella vittoria non ha fatto piacere a Berlusconi. Nè a Giorgia Meloni.

La lunga traversata

“Lunedì diamo l’avviso di sfratto a Conte, Zingaretti, Renzi e Di Maio” aveva promesso il Capitano. Qualche fedelissimo già ieri sera spiegava che comunque “la maggioranza nel Paese è del centrodestra e che dunque serve una verifica di governo”. Conte, insomma, prepari pure le valigie. Ma la maggioranza del sentiment nel Paese è una cosa, la maggioranza parlamentare è un’altra. Senza contare che ci sono almeno sei buoni motivi perchè il governo proceda nella sua pur faticosa marcia. Uno: tutti i leader, a cominciare da Conte, hanno detto che il voto in Emilia Romagna, quale che sarebbe stato, “non può incidere all’azione di governo”. Due: l’istinto di sopravvivenza dei parlamentari che non vogliono andare a casa prima della pensione (4 anni, sei mesi e un giorno di legislatura). Tre: il pacchetto di 400 nomine da fare, un banchetto irrinunciabile per chiunque. Quattro: la debacle dei 5 Stelle alle prese con il ritorno del bipolarismo e la decisone sul loro futuro (col Pd o forza terza e autonoma?). Cinque: il referendum sul taglio dei parlamentari che, fissato come pare in aprile, chiude la finestra di voto anticipata e nessuno può promettere di andare a votare per 600 parlamentari anziché mille. Sei: le resistenze al voto anticipato anche nel centrodestra.

La prima vera sconfitta

Così stando le cose, Salvini ha di fronte a sè una lunga traversata con la speranza del voto anticipato sempre più evanescente. La verità è che il segretario della Lega ieri ha dovuto registrare la sua prima sconfitta dopo una serie positiva di nove regioni conquistate dall’inizio della legislatura: Lombardia, Sardegna, Friuli, Molise nel 2018; Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Umbria, Calabria nel 2019. Nel mezzo il 34 % delle elezioni europee. Il primo intoppo, l’unico su dieci sfide. E però quello che lui stesso aveva maggiormente caricato di significato. Certo, tempo di recuperare un po’ di fatica, e Salvini può ricominciare la marcia su Toscana, Marche, Puglia, Campania e circa Milla comuni al voto nella prossima primavera. Ma se il governo comincia a lavorare - cosa che deve assolutamente fare - e a dare risposte concrete, le possibilità di tornare al voto prima del 2023 sono minime. Non è un caso che Berlusconi, e non solo, punta non su elezioni anticipate ma su un cambio di governo. E qui entrano in gioco molte altre variabili legate alla maggioranza: quale Pd, cosa diventano i 5 Stelle, cosa ha in mente Renzi, quale legge elettorale. Uno scenario in cui però Salvini non è più l’unico a dare le carte.

La lezione della Calabria

Anche la vittoria a mani basse della coraggiosa Jole Santelli, protetta di Berlusconi messa in campo all’ultimo tuffo, gioca un ruolo importante in questo scenario. Ha vinto il centrodestra. Non ha vinto Salvini anche se è stato lesto ieri sera a prendere i meriti del cappotto (santelli 56%; Callipo 30%). Anzi, la Lega non ha sfondato al sud e si è fermata al 12 per cento, più o meno la performance di Forza Italia e poco sopra quella di Fratelli d’Italia. Un dato che dà a Berlusconi e a Meloni la forza di dire che al sud Forza Italia e Fratelli d’Italia sono “decisivi”. Che Salvini e la Lega “non hanno sfondato” e hanno bisogno della coalizione. Significa che le candidature per la Puglia e la Campania, prossime al voto, saranno un affare della coalizione. E non esclusivo di Salvini il cui piano di sfondamento al sud esce ridimensionato.