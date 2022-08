Elezioni, Letta: ce la metterò tutta per unire forze politiche

Tarquinia, 4 ago. (askanews) - "In questo campo, come sapete, c'è animosità e grande voglia di discutere e questo è faticoso, ma io penso che sia mio dovere come segretario pro tempore del Pd, che è il partito più grosso del centrosinistra, fare di tutto perché siamo insieme e siamo in grado soprattutto di mettere in campo un'alternativa" alla destra. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, parlando agli studenti presenti all'iniziativa Revolution Camp a Tarquinia."Benché i tempi siano strettissimi, faremo di tutto per farla, credo sia fondamentale" e, salutando la platea di giovani, ha concluso: "Devo tornare a quel lavoro che sto facendo di tentare di tenere insieme le forze progressiste, le forze che si contrappongono alla destra", ha aggiunto."Questa non è un'elezione come le altre, perché la destra si è messa tutta insieme e questa destra con questa legge elettorale rischia di avere in mano le sorti del Paese e di portarlo fuori dal cuore dei valori europei. Sento profondamente come mio dovere e impegno" di riuscirci e "vi assicuro che ce la metterò tutta", ha concluso.