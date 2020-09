Elezioni, Lamorgese: 'Si sono svolte in sicurezza'

Roma, 21 set. (Adnkronos) - di Enzo Bonaiuto"Le elezioni di quest'anno sono state particolarmente complesse, però la macchina dello Stato ha fatto fronte a tutte le difficoltà: nonostante il Covid-19, le elezioni si sono svolte in tutta sicurezza". E' quanto assicura la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, intervenendo nella sala stampa allestita al Viminale per seguire in diretta i risultati dello spoglio elettorale relativo al referendum costituzionale sul taglio del numero dei parlamentari, alle elezioni regionali in sette Regioni - Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania, Puglia, Valle d'Aosta - e alle elezioni amministrative in oltre mille Comuni italiani. "E' stata un prova molto impegnativa per tutti noi e ringrazio tutte le istituzioni, prefetture, Comuni, presidenti di seggio e scrutatori, forze di polizia e volontari della protezione civile - sottolinea Lamorgese - Le operazioni di voto di sono svolte tutte le 61.622 sezioni ordinarie, in circa duecento sezioni ospedaliere e nelle sezioni speciali che hanno raccolto a domicilio il voto con oltre tremila richiesta di votare a casa per chi era in quarantena o in isolamento fiduciario; e soltanto 224 elettori su un corpo elettorale di circa 5,7 milioni non hanno potuto votare per le comunali, perché iscritti in sezioni ospedaliere ricadenti in un Comune diverso da quello di residenza, in base a una norme che risale all'anno 1960", tiene a precisa la titolare del Viminale.