Il centrodestra trova l’accordo. Meloni costretta ad un passo indietro sui collegi

Quattro ore per trovare l’accordo. Non sono tante. L’importante è vedere se poi l’accordo tiene. Oltre a quanti collegi sarà decisivo capire soprattutto quali. E’ chiaro che per il centrodestra un collegio in Lombardia è più sicuro di uno in Toscana. O al sud. E comunque, su un totale di 221 collegi uninominali tra Camera e Senato, 98 sono di Fratelli d’Italia che però si farà carico anche di ulteriori 11 riservati a Noi con l'Italia e Coraggio Italia, 70 alla Lega e 42 a Forza Italia. Alla fine è passata l'idea che andasse fatta una media ponderata dei sondaggi non solo recenti, con il risultato che i seggi attribuiti a Fratelli d'Italia sono corrispondenti a un consenso di circa il 20%. Gli undici collegi di cui si dovrebbe fare carico Meloni sono quelli di Noi con l'Italia e Coraggio Italia mentre quelli dell'Udc dovrebbero rientrare nei 42 attribuiti a Forza Italia.

Gli scogli a pelo d'acqua

Proprio i collegi per i centristi sono stati uno dei momenti di maggiore tensione di un vertice iniziato intorno alle 18 e proseguito fino alle 22. Maggiori scogli nella trattativa. Nel mezzo una pausa di circa mezz'ora per tensioni sulla quota dei collegi elettorali. Fino alla fine al tavolo è rimasta Giorgia Meloni mentre Matteo Salvini (alle 20) e Silvio Berlusconi (alle 21) se ne sono andati prima. Con la presidente di Fdi e Ignazio La Russa sono rimasti fino all'ultimo Giancarlo Giorgetti e Roberto Calderoli per la Lega, Antonio Tajani per Fi, Maurizio Romani e Saverio Romano per Noi con l'Italia, Luigi Brugnaro per Coraggio Italia, Antonio De Poli e Antonio Saccone per l'Udc. E poiché nei dettagli si nasconde il diavolo, vale la pane sottolineare che verso la fine si è aggiunto alla delegazione azzurra anche il giovane deputato bergamasco Alessandro Sorte. Si tratta del giovanotto che nel maggio scorso aveva organizzato una manifestazione elettorale di Fi alla Fiera di Treviglio, dove a sorpresa intervenne il Cav per dire parole sul conflitto in Ucraina che si discostavano dalla linea tenuta fino ad allora da Fi che era quella del governo Draghi.

L'incontro dei tre leader

Alla fine dunque nel centro destra torna il sereno. Le urne anticipate al 25 settembre non ammettono passi falsi e rigidità. Con questo ordine di scuderia Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi si ritrovano nella sede istituzionale della Camera, una novità nella liturgia dei vertici di centrodestra che si sono sempre svolti nell'abitazione milanese del Cav o in quella romana prima a Grazioli e poi sull’Appia antica. Il cambio di location era stato chiesto con decisione da Meloni che ha detto stop ai pranzi in villa e ha imposto la sede istittuzionale. Aveva offerto locali del suo gruppo. La mediazione è stata sulla sala conferenza al gruppo della Lega. E non è l'unico punto messo a segno dalla presidente di Fdi. Che a bene vedere porta a casa un po’ tutti gli obiettivi indicati: criteri per l’indicazione della leadership (chi prende più voti) e norma antinciucio. Sulla suddivisione dei collegi, la questione più delicata che fino all’ultimo sembrava dovesse far saltare l’incontro, i tre leader si sono venuti incontro raggiungendo l’accordo sulla “media ponderata”.

Ore di attesa durante il summit

Il Cavaliere non tornava alla Camera da febbraio 2021. Allora fu accolto da Mario Draghi – si salutarono a colpi di gomito causa Covid - nel salone scelto per le consultazioni che portarono alla formazione del governo di unità nazionale. C’è tornato ieri dopo aver contribuito a staccare la spina al governo Draghi e come leader di uno dei partiti del centrodestra che si candida alla guida del Paese. Neppure una parola all’ingresso. E neppure all’uscita. La sintesi dell’incontro che “si è svolto in un clima di totale armonia e collaborazione” riferiscono i vari staff, è stato affidata ad un comunicato. Segno che le cose non sono andate così lisce come dicono. Anche perché verso le 19 dalla sala Garibaldi uscivano previsioni di una “conclusione imminente” con tanto di dichiarazioni live a margine. Giornalisti e telecamere appostate in via della Missione ma non s’è visto nessuno.

Una Meloni più morbida

Sull'indicazione del premier passa la linea di Giorgia Meloni, che però si dimostra “accomodante” sulla trattativa sui candidati nei collegi previsti dal Rosatellum. “La coalizione proporrà al presidente della Repubblica quale premier l'esponente indicato da chi avrà preso più voti” si legge nella nota congiunta diffusa al termine del vertice. Comunicato che dà origine a momenti di tensione perchè FdI insiste per inserire la dicitura “l'esponente indicato dal partito che avrà preso più voti”. E non semplicemente il generico “da chi ha preso più voti”: un modo per tutelarsi da possibili ripensamenti degli alleati. Ma questa versione alla fine non passa.

Ma Giorgia leader non piace a troppi

Dietro l’accordo sul metodo resta intatta tutta la diffidenza rispetto al fatto che possa essere Giorgia Meloni a guidare il governo. Su questo punto Forza Italia e Lega hanno un accordo ferreo: impedire ad ogni costo di essere guidati dall’alleata. La candidatura di Antonio Tajani da parte dei vertici del Partito popolare europeo è stato un dito in entrambi gli occhi di Giorgia Meloni nella sua doppia veste di leader di Fratelli d’Italia e di presidente del partito dei Conservatori europei avversari del Ppe a Bruxelles e, soprattutto, fuori da quella maggioranza Ursula che ha portato ai vertici della Commissione Ursula von der Leyen. Dopodichè c’è Salvini che sbarbato e in bermuda (non ieri) è tornato nella modalità che più preferisce – quella della campagna elettorale – candidandosi a guidare palazzo Chigi o, in subordine, il Ministero dell’Interno. E’ ancora lunga e piena di curve la strada che deve portare Meloni a palazzo Chigi. Berlusconi non fa mistero con i suoi che “una campagna elettorale incentrata sulla corsa di Meloni premier” farebbe perdere voti a Forza Italia che già ha il suo bel da fare nello spiegare al suo elettorato liberal, moderato, fatto di imprenditori e classe media, perché ha buttato a mare il governo Draghi.

Lo scontro sui collegi

Sarà la vera battaglia nella battaglia. Che passa dal problema più serio perché più urgente: la suddivisione dei collegi. Fdi aveva chiesto il 50 per cento dei collegi uninominali o comunque una ripartizione proporzionale ai sondaggi che, nell’ultima media disponibile e anche la prima dopo la crisi di governo, danno Fdi al 25% (+1,2), Lega al 12,4 (-1,6) e Forza Italia al 7,1 (-0,3). Salvini e Berlusconi hanno detto no e proposto un metodo che tenga insieme i sondaggi ma anche i risultati elettorali del 2018.La cosiddetta “media ponderata” che, nel caso di Fdi, ha portato il partito al 20% invece che al 25%.

Sulla suddivisione dei collegi Ignazio La Russa ha spiegato di “aver accettato che i candidati nei collegi fossero ripartiti secondo medie dei sondaggi proposte da Lega e FI, in cui FdI era sottostimata al 20%. Giorgia si è mostrata molto accomodante e generosa - ha aggiunto l’ex “colonnello” perchè ha acconsentito alla presa in carico della quota minima di 11 collegi destinati ai centristi”.

Il peso di Berlusconi

Berlusconi, che ha tenuto il punto sulla premiership, lo ha tenuto anche sulla discussione sui collegi. “Ora i sondaggi mi danno al 10% ma con la campagna elettorale posso arrivare al 20%” avrebbe osservato il Cavaliere, spiegando il motivo per il quale a suo giudizio dividere i collegi sui sondaggi di oggi “non è corretto”. FI e Lega hanno poi sottoposto agli alleati i sondaggi da loro commissionati. E FdI ha acconsentito a procedere nella suddivisione in base a quelle indagini.

“I leader del centrodestra hanno raggiunto pieno accordo e avviato il lavoro con l'obiettivo di vincere le prossime elezioni politiche e costruire un governo stabile e coeso, con un programma condiviso e innovativo - si legge nella nota diffusa al termine della riunione - il centrodestra presenterà anche una lista unica nelle Circoscrizioni Estere e ha istituito il tavolo del programma che si insedierà nelle prossime ore. L’unità del centrodestra è la migliore risposta possibile alle accuse e gli attacchi, spesso volgari, di una sinistra ormai allo sbando, con una coalizione improvvisata, che gli italiani manderanno a casa il prossimo 25 settembre”.

I rischi della corsa a tre ma solitaria

Si riparte dal 2018, insomma, con i partiti che correranno da soli con liste proprie, indicando ognuno il capo politico. Sarebbero tra i 70 e i 90 i collegi uninominali in bilico, quelli in cui si deciderà la coalizione vincente delle prossime politiche. L’Istituto Cattaneo ha già fatto alcune simulazioni e ha messo in evidenza un comodo vantaggio per il centrodestra nel 70% dei collegi uninominali che sono 74 al Senato e 147 alla Camera. Dopo di che in quei collegi vanno messi i candidati giusti. Sono storie diverse ma anche Milano e Roma, quando hanno dovuto eleggere il sindaco, hanno ribaltato sondaggi e pronostici. In favore del centrosinistra. Perché i candidati erano sbagliati.