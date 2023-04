Elezioni Friuli Venezia Giulia, proiezioni: Fedriga al 64,9%. Salvini esulta: "Terza vittoria"

"Ringrazio gli elettori" per "avermi confermato alla guida della Regione. Un'importante manifestazione di fiducia che rappresenta una grande responsabilità, anche perché sono il primo governatore di questa regione a essere rieletto dai cittadini": così Massimiliano Fedriga commentando i dati del voto. "Sapere che il lavoro svolto in questi 5 anni, segnati dal Covid e non solo, sia stato così apprezzato dalla gente è orgoglio e sprone per continuare a lavorare ancora più fortemente per conseguire gli obiettivi del nostro programma". Fedriga ha ringraziato gli altri candidati per la lealtà del confronto.

Quando sono state scrutinate le schede di 755 sezioni su 1.360, per Massimiliano Fedriga hanno votato 151.768 persone, pari al 63,04%. Per l'antagonista di centrosinistra, Massimo Moretuzzo, hanno invece votato 71.145 persone, pari al 29,55%. A seguire, Giorgia Tripoli (11.323 voti; 4,7%) di Insieme uniti e il candidato del Terzo polo Alessandro Maran (6.498; 2,7%).

Meloni: "Mai preso in considerazione una sconfitta"

"Direi che Massimiliano ha lavorato molto bene in questi anni. Non ho mai preso in considerazione l'ipotesi di una sconfitta" ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine della visita a Vinitaly.

Salvini esulta: "Terza vittoria"

"E dopo le vittorie di inizio 2023 in Lombardia e nel Lazio, oggi arriva la terza! Grazie Friuli Venezia Giulia" scrive sui social Matteo Salvini, leader della Lega postando una foto in compagnia del governatore Massimiliano Fedriga.

Zaia a Fedriga: "Congratulazioni per il grande risultato"

"Con le elezioni i cittadini sono chiamati anche a giudicare l'amministratore; l'operato di Max Fedriga non solo ha superato la prova ma è stato anche premiato. Mi congratulo vivamente con lui per il grande risultato che si sta ormai delineando, anticipando la meritatissima riconferma". Così, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.

Bernini: "Premiato buon governo"

"Congratulazioni al presidente Massimiliano Fedriga. La sua rielezione alla guida della Regione Friuli Venezia Giulia è la conferma di un percorso di buon governo che gli elettori vogliono continui anche per i prossimi anni. Ma è soprattutto l'ulteriore prova che il centrodestra è una coalizione forte e coesa, che sa trasformare le proposte in azioni. Al presidente Fedriga i miei migliori auguri di buon lavoro". Lo dichiara il vice coordinatore di Forza Italia e ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.