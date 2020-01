Elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria: al via lo spoglio - I risultati in diretta

Urne chiuse per le elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria dove la sfida è fra il candidato del Centrosinistra e quello del Centrodestra. Alle ore 19 l’affluenza in Emilia Romagna è stata del 58,82%, quasi il doppio rispetto al 30,89% alla stessa ora nella precedente consultazione di riferimento nel 2014. Lo rileva il Viminale. In Calabria, alle ore 19, l'affluenza è stata del 35,52%: il dato è in aumento rispetto al 34,68% della precedente consultazione di riferimento.

I risultati sul sito del Viminale

La diretta

23:02 - Primi exit poll Rai - Leggero vantaggio per Bonaccini (Centrosinistra) in Emilia Romagna su Borgonzoni (Centrodetsra). In Calabria netto vanataggio della candidata del Centrodestra Santelli (Centrodestra) su Callipo (Centrosinistra)

23:00 - Chiuse le urne: al via lo spoglio - In Emilia Romagna è sfida fra Bonaccini del Centrosinistra e Borgonzoni del Centrodestra. In Calabria Callipo (Centrosinistra) contro Santelli (Centro destra)