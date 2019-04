Le elezioni comunali del 26 maggio: le ‘roccaforti rosse’ sono tutte a rischio. Centrodestra avanti ovunque

La ‘rossa’ Livorno avrà, per la prima volta nella sua storia, un sindaco non solo di centrodestra, ma di Fratelli d’Italia? Ferrara, dove il centrosinistra è a pezzi, sarà leghista? Cinisello Balsamo, roccaforte ‘rossa’, cadrà? E il tempio della sinistra radical chic, Capalbio, l’ex “Atene democratica”, vedrà la vittoria del partito di Salvini?

Gli occhi di tutti gli osservatori sono puntati sulle elezioni europee del 26 maggio, ma proprio in quello stesso giorno si vota anche per un’importante tornata di elezioni amministrative: sono ben 3.856 i comuni (3.668 nelle regioni a Statuto ordinario più 123 in Trentino e Friuli) al voto per una popolazione complessiva di 17.336.21 elettori mentre a giugno voteranno altri 36 comuni in Sardegna. Poi ci sono le regionali in Piemonte dove il governatore uscente, Sergio Chiamparino, già mostra la corda perché il candidato del centrodestra, Alberto Cirio, è dato in testa a tutti i sondaggi, con i 5Stelle tagliati fuori e molto lontani. In merito alle amministrazioni uscenti, guardando solo ai capoluoghi di provincia, 21 erano quelli amministrati dal centrosinistra, cinque dal centrodestra e solo due dall’M5S.

Il flop M5S c’è già: presente solo nel 7,4% dei comuni

La sfida riguarda, appunto, centrodestra e centrosinistra, anche perché l’M5S in molti dei comuni al voto, specie i più piccoli, neanche si presenta. Infatti, sono appena 258 (su 3856), il 7,4% del totale, i comuni che vedono la presenza di liste targate 5Stelle. Per lo più si tratta dei capoluoghi di provincia: sui 28 che andranno al voto, il prossimo 26 maggio, l’M5S è presente in 25 città. La Lombardia è la regione dove i 5Stelle sono più presenti (49 comuni), seguita dall’Emilia-Romagna e dalla Toscana. Al Centro-Sud, in pratica, l’M5S è come se non esistesse, alle comunali. Cosa assai curiosa se si pensa che proprio alle comunali di cinque anni fa, con le vittorie a Roma e Torino, ma anche a Livorno, Gela e Bagheria, l’M5S era esploso e che il suo maggior radicamento, alle Politiche, era al Sud.

Le elezioni di ieri in Sicilia: dati ‘non concludenti’

Ieri, intanto, si è votato in 34 comuni siciliani (su 399), di cui 7 con più di 15 mila abitanti, dove si vota con il doppio turno ed eventuale ballottaggio se nessun candidato raggiunge il 40% dei voti, e 27 comuni sotto i 15 mila abitanti dove si vota a turno unico (chi arriva primo vince). Ha votato il 58,42% degli elettori, 254.687 in dati assoluti.

Si tratta, dunque, di dati molto parziali e legati alle specificità e alle dinamiche di situazioni molto locali. Tendenzialmente, si può dire che il centrodestra vince dove è alleato con la Lega, ma anche dove si è presentato come Forza Italia insieme a pezzi di Pd e centrosinistra. Il Carroccio cresce ovunque e guadagna un sindaco. I 5 stelle perdono le due città amministrate (Gela e Bagheria), ma vanno al ballottaggio a Caltanissetta, l’unico capoluogo di provincia al voto, e a Castelvetrano.

In terra di Sicilia vince, come al solito, il trasformismo

Certo è che il centrodestra è avanti a Caltanissetta (37,5%) e va al ballottaggio con l’M5S, pur non avendo la Lega con sé. A Bagheria l’M5S crolla in modo verticale (11%), mentre è davanti il centrodestra, ma qui ‘sostenuto’ dal Pd. A Gela al ballottaggio va un altro candidato ‘trasversale’, sostenuto da un pezzo di FI, legato a Micciché, e dal Pd, con l’M5S fermo al quarto posto (15%). Liste ‘trasversali’ tra pezzi di centrodestra e di FI vanno al ballottaggio, con buone possibilità di vittoria, anche a Mazara del Vallo e a Monreale, mentre l’M5S spunta al ballottaggio solo a Castelvetrano, dove se la vedrà sempre con il centrodestra. Proprio qui, in un comune sciolto per mafia due anni fa, il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, era venuto a tenere un comizio il giorno della Liberazione e sempre qui c’era l’unico candidato del Pd che ne recava il logo ufficiale. Risultato, Pd inchiodato al 16,3% e fuori dal ballottaggio.

Il problema in casa ce l’ha, tanto per cambiare, il Pd…



Il problema in casa ce l’ha, insomma, tanto per cambiare, il Pd. Dopo aver perso, in rapida successione, Abruzzo, Sardegna e Basilicata negli ultimi tre mesi (e, l’anno scorso, Friuli e Molise, e prima ancora la Sicilia), i democrat rischiano grosso in Piemonte e nei principali comuni al voto. Senza dire del fatto che, a novembre, si voterà in Emilia-Romagna e Calabria e, probabilmente, si tornerà a votare anche in Umbria, dove la giunta uscente, targata Pd, è appena rovinosamente caduta per Sanitopoli.

Alcune delle sfide più significative. La Toscana

Vediamo, dunque, alcune sfide, almeno le più significative. In Toscana – dove, per le regionali, si voterà nel 2020 e dove Salvini cerca ‘il colpaccio’, come in Emilia-Romagna - solo a Firenze il sindaco uscente, Dario Nardella, pensa di poter dormire sonni tranquilli. Il candidato del centrodestra, Ubaldo Bocci, è un cattolico ed ex renziano diventato leghista e non dovrebbe impensierire il successore di Renzi, ma Nardella punta a farcela al primo turno perché il ballottaggio potrebbe rivelarsi pericoloso. Ma già a Prato le cose cambiano e il centrosinistra teme di perdere l’ultima città di peso, dopo aver visto capitolare tutti gli altri capoluoghi (Lucca, Arezzo, Pistoia, Pisa). Poi c’è Livorno. Nonostante il sindaco uscente, Filippo Nogarin (M5S), non si sia ricandidato per correre alle Europee, lasciando la patata bollente alla sua vice-sindaca, Stella Sorgente, il centrosinistra, che candida il giornalista locale Luca Salvetti, non ha chanche contro il centrodestra che schiera un uomo di Fratelli d’Italia, Massimo Romiti. E così, la città in cui è nato il Pci potrebbe finire a un ex Msi-An.

L’”Ultima Spiaggia” di Capalbio rischia la mareggiata

Si vota anche a Capalbio e, per la sinistra, è davvero “l’Ultima Spiaggia”, nome del lido di vip e dei radical chic che ogni tot finiscono sui giornali per essere sbertucciati. Il sindaco uscente, Luigi Bellumori, non si ricandida, i dem sono spaccati su più nomi e il centrodestra punta tutto sul dentista Valerio Lanzillo. Salvini verrà a tenere un comizio, come pure farà nel resto della Toscana, battendola a tappeto. Potrebbe urlare: “Non è Atene, questa è Sparta!”.

In Umbria, dopo lo scandalo di ‘Sanitopoli’ e le dimissioni della Marini, che porteranno la Regione al voto in autunno, le speranze di riconquistare Perugia con il giornalista Rai Giuliano Giubilei sono ridotte, ormai, al lumicino. Il sindaco uscente, Andrea Romizi, sente la vittoria in tasca.

Ferrara, Modena e Reggio-Emilia a rischio

Anche nella regione ‘rossa’ per eccellenza, l’Emilia-Romagna, il Pd trema. Si vota in 235 comuni, di cui il 90% è amministrato dal centrosinistra. A Ferrara, Salvini schiera un suo fedelissimo, Alan Fabbri, mentre la sinistra, tanto per cambiare, più che divisa, è in pezzi. Il Pd va con i socialisti, Mdp con +Europa, altri civici da soli. A Forlì si sono divisi i repubblicani, che lì ancora esistono, ma anche a Reggio-Emilia e a Modena, dove i sindaci uscenti (Luca Vecchi e Giancarlo Muzzarelli) sono due diesel i sondaggi parlano chiaro: il centrosinistra può non farcela e, in ogni caso, toccherà gl lottare fino al secondo turno.

Pesaro e Bergamo resistono, Cinisello Balsamo no…

Solo a Pesaro, nelle Marche, il sindaco uscente, Matteo Ricci, va verso una certa riconferma, ma nel resto della regione si allarga a macchia d’olio solo il centrodestra. Anche a Bergamo, l’ex renziano, e sindaco uscente, Giorgio Gori, dovrebbe farcela, a ottenere la riconferma, ma Sondrio sta per essere persa. Persino a Cinisello Balsamo, storica roccaforte operaia – l’ultima rimasta dopo la caduta della mitica Sesto San Giovanni - il centrodestra è davanti al Pd. Salvini, non a caso, ci va ogni settimana. Per il Pd si profila, alle comunali, un 26 maggio da incubo.