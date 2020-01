[Il dossier] Calabria, tra il caffè con il procuratore Gratteri e il superamento del “vecchio Pd clientelare”. E’ qui che l’Italia decide il suo destino

Dice che la giustizia in Italia è malata. Che c’è qualcosa che non va visto che spende soldi, ad esempio, a cercare i 49 milioni di finanziamento pubblico spariti dai bilanci della Lega o a stabilire se tenere su una nave, alla fonda, 131 persone sotto il sole di luglio sia o meno un sequestro di persona. Dice questo. E però la tappa di cui va più orgoglioso del suo tour elettorale in Calabria è stato il caffè gustato il 17 gennaio nell’ufficio del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. Niente selfie questa volta. E’ bastato un post su Facebook. “Siamo col procuratore Gratteri, vittima di tante minacce, come lo sono io” ha detto Matteo Salvini. Ha definito il procuratore suo “fratello” come chiunque voglia “ripulire e rilanciare la Calabria. L’ndrangheta, va spazzata via, con le buone o con le cattive”. Non c’è dubbio. L’incontro è stato “lungo, cordiale e positivo”. Il giorno dopo, il 18, a Catanzaro hanno sfilato duemila persone al grido “Tutti uniti con Gratteri”. Il procuratore infatti ha lamentato scarsa attenzione circa la sua ultima fatica, l’inchiesta dal nome “Rinascita Scott” (una loggia massonica) che con 336 arresti per mafia e reati satellite avrebbe disarticolato una rete di potere assai estesa, avvocati, politici, anche giudici, che avrebbe favorito nel vibonese ma non solo gli affari del clan Mancuso/Limbadi e del suo capo Luigi (tra gli arrestati come l’avocato, ex senatore di Forza Italia Giancarlo Pittelli). Ora, l’inchiesta ha fatto molto rumore, come tutte quelle di Gratteri, ha colpito nomi eccellenti (a un mese dal voto), il procuratore si è lamentato di non aver avuto abbastanza seguito mediatico nonostante sia “la più grossa operazione antimafia dopo la maxiretata di Falcone” che portò al maxi processo contro Cosa Nostra. Di 336 arresti, più di una cinquantina sono già stati derubricati a reati minori e le esigenze cautelari decadute. Vedremo. Però, lì sono accesi i riflettori della Calabria. E lì va Salvini per dare il senso della conquista leghista della regione. Nonostante i controsensi e i paradossi. Quasi un lusso notarli, di questi tempi. Soprattutto un fastidio.

Le due Italie al voto

La notte tra il 26 e il 27 gennaio la politica italiana avrà occhi soprattutto sui risultati dell’Emilia Romagna. Qui si misurerà la tenuta del Pd, la potenza di fuoco della Lega, lo stato di salute del Movimento, le chance di andare avanti del Conte 2. Ma sarà in Calabria che si misurerà la capacità di rinascita e ripartenza di una regione che, in negativo, è lo specchio dell’altra.

L’Emilia-Romagna è, secondo il rapporto di Unioncamere, “la locomotiva dell’arrancante treno Italia, al quinto anno consecutivo di espansione del Pil”: nel 2019 le esportazioni hanno fatto un balzo del 5%, le costruzioni hanno trainato la crescita generale, positivi anche gli investimenti (+2,9%) e la domanda interna (1,1%). Certo, meno imprese e più occupazione suona strano. Ma è il segno che c’è stato un rafforzamento delle imprese esistenti.

Al contrario, la Calabria, secondo l’ultimo aggiornamento congiunturale di Bankitalia, “cresce ma non decolla”. Anzi, in termini di pil reale la regione ha perso l’1,2% tra il 2009 e il 2017 (governi di centrodestra e poi centrosinistra). Gli ultimi due anni hanno registrato “una minima ripresa” azzoppata da trasformismo nelle classi dirigenti politiche, carenza di infrastrutture, incapacità di spendere i fondi europei (il 9% di 2 miliardi e 400 milioni). A fare da traino è il turismo: nell’occupazione la Calabria è ultima in Italia e in Europa, i segni + registrati sono dovuti agli impieghi stagionali nel settore turistico.

Dunque, domenica sera, se si ha a cuore il destino del governo, della Lega o del Pd si guarderà all’Emilia Romagna. Se si ha a cuore l’Italia e il suo sud, dovremmo invece occuparci di Calabria. Della capacità di infiltrazione e di condizionamento dell’ ndrangheta sul tessuto sano che ancora esiste nella regione. E di quella Calabria che resiste, aziende che esportano, giovani che ritornano dall’estero, i volontari che sostituiscono la sanità pubblica azzoppata da 3 miliardi di buco e umiliata da 50 mila calabresi che ogni anno scelgono altre regioni per curarsi.

Le squadre in campo

Questo, in estrema sintesi, il quadro che si trovano davanti i candidati governatori. In pratica una corsa a due dopo mesi di veti incrociati, nel centrodestra ma anche nel Pd e tra il Pd e i Cinquestelle che in Calabria alle politiche del 2018 sfiorarono il 40% e alle Europee il 26,6%. Gli ultimi sondaggi li danno poco sopra il 10 per cento. Per il centrodestra è in campo l’avvocato e deputata di lungo corso Jole Santelli, ex sottosegretario alla Giustizia, fedelissima di Berlusconi, indicata dal Cavaliere come unica possibile soluzione per superare lo stallo. Il centrosinistra, che ha governato dal 2014 con Mario Oliverio un cliente “affezionato” delle inchieste di Gratteri non ancora per giunte a processo, si affida all’imprenditore del tonno Pippo Callipo, una candidatura della società civile, che dovrebbe rompere vecchie schemi e logore clientele e dare speranza allo spirito di quella Calabria che resiste. Il segretario dem Zingaretti ha lavorato molto per convincere Callipo anche perché sperava di poter portare con sé, in un’unica avventura, i 5 Stelle che avevano a loro volta messo gli occhi sul Re del tonno. Ma la disavventura umbra ha fatto fare subito retromarcia a Di Maio che ha deciso di seguire la base e tentare da soli in Emilia e in Calabria. Il punto è che il candidato pentastellato, il docente universitario Francesco Aiello, è stato massacrato in questi mesi da veleni e sospetti: prima la scoperta di un abuso edilizio; poi la parentela con un mafioso ormai deceduto e con cui il candidato ha smentito di avere rapporti. Indiscrezioni frutto di fuoco amico, di un pessimo rapporto con il senatore Nicola Morra, presidente della commissione Antimafia, calabrese di Cosenza. Tutti indizi che non depongono a favore di una affermazione di successo. Tanto che, visti i delusi a sinistra (Oliverio ha provato fino all’ultimo a ricandidarsi) e tra i 5 Stelle, è spuntato un quarto candidato, il geologo Carlo Tansi, ex dirigente della Protezione civile, un outsider che potrebbe dare sorprese.

Liste, fotografia del caos

La composizione delle liste, chiuse il 28 gennaio, ha rispecchiato il caos e la disgregazione della politica calabrese. Nulla di nuovo, in effetti: transfughi in uscita da sinistra che hanno trovato accoglienti posti nelle liste di destra; candidature a suggello di liti al momento archiviate; poche donne, molti uscenti e un pattuglione di sindaci e amministratori. Il sindaco di Sant’Eufemia, ad esempio, scelto dal Pd per guidare il parco dell’Aspromonte, è entrato nelle liste a supporto di Jole Santelli. E gli uomini di Giuseppe Scopelliti (Fi), inviso a Salvini e alla Lega, governatore prima di Oliverio, finito nei guai giudiziari per aver taroccato il bilancio quando era sindaco di Reggio Calabria, sono alla fine stati ammessi nelle liste di centrodestra. Segno che sono state ricomposte le frizioni con la Lega. Callipo ha invece ottenuto di fare piazza pulita, quasi, dei fedelissimi di Oliverio. Dinamiche tipiche di quel trasformismo che penalizza la crescita e, ancora di più, la fiducia dei calabresi.

Forza Italia vuole riprendersi il Sud

Anche in Calabria, comunque, non si gioca solo la partita della Calabria. Berlusconi ha ben chiaro che il voto deciderà una volta di più gli equilibri all’interno della coalizione di centrodestra e una sorta di leadership nelle regioni del sud. Se il nord è già territorio di Salvini, il sud deve tornare ad essere – dopo la sbornia 5 Stelle – di Forza Italia. Un progetto che fa a cazzotti con la neonata Lega (nazionale)-Salvini premier: il segretario della Lega ha in testa l’Emilia Romagna per prendersi il nord e poi l’Italia ma tenta il colpaccio anche al sud issando la sua lista in vetta alla coalizione, distanziando il più possibile Forza Italia ma anche, soprattutto, Giorgia Meloni e i suoi Fratelli d’Italia. I sondaggi sembrerebbero dargli ragione. Ma a questo punto contano solo i numeri veri. Così, se Salvini è andato a prendere il caffè dal procuratore Gratteri e ne ha dato conto sui social, Berlusconi domani scende in Calabria, prima a Tropea e poi a Lamezia Terme dove nel pomeriggio farà una conferenza stampa con Jole Santelli.

E il Pd tenta lo stop alle clientele nel Meridione

Anche la scelta di Callipo ha un significato che vorrebbe andare oltre il Pd e il centrosinistra. Nelle intenzioni del segretario dem la scelta di Callipo significa provare a superare il solito vecchio schema delle clientele che, ‘ndrangheta a parte, ha paralizzato la regione.

Il Pd governa in entrambe le regioni al voto. In Emilia –Romagna vincere significa rilanciare l’anima più riformista del partito, quello che lo storico-economista Emanuele Felice ha definito “la storia migliore del socialismo e del comunismo in Italia che proprio a Bologna saprà trovare nuova linfa nell’alleanza con la parte più avanzata del cattolicesimo democratico di Andreatta e Prodi”. E che forse non ha gradito l’annuncio di “disfare il Pd per allargarlo a sinistra” a due settimane dal voto. Vincere con Callipo in Calabria, che ha l’appoggio anche di Italia Viva di Renzi, significa invece, sempre secondo l’analisi di Felice, superare “l’anima clientelare” del Pd al sud, “molto opaca sul piano ideale e su quello pratico permeabile anche alle ambizioni della criminalità pur di non perdere il sottopotere”. E’ una sfida chiave per il Pd se vorrà veramente riformare il sud. E che dovrebbe riguardare, tra maggio e giugno, anche la Puglia e la Campania.