Dopo Abruzzo e Sardegna, il Centrodestra cerca il tris in Basilicata. I risultati in tempo reale

Seggi elettorali chiusi per le elezioni regionali in Basilicata. Sono 573.970 gli elettori chiamati al voto in 681 sezioni. Al via lo spoglio delle schede.

I RISULTATI IN TEMPO REALE

00:00 - Affluenza in crescita - E' stata del 53,58% l'affluenza definitiva alle urne per le elezioni regionali in Basilicata , secondo i dati comunicati sul sito del Viminale. Si tratta di un dato in crescita rispetto alle precedenti regionali del novembre 2013 quando l'affluenza è stata del 47,60%. Ma in quell' occasione si votava in due giorni: domenica e lunedì. Nella provincia di Potenza la quota di votanti è stata del 52,40%. Più alta in quella di Matera (56,22%).

23:50 - La resa del candidato del Centrosinistra - "Se ha vinto Bardi mi congratulo con lui": così Carlo Trerotola, candidato del centrosinistra, ha risposto ai giornalisti che, a Potenza, gli dicevano che i dati tendenziali danno per vincitore delle regionali in Basilicata il suo rivale di centrodestra, Vito Bardi. "Non so che altro dire - ha aggiunto Trerotola - è stata una bella esperienza". Alla domanda se resterà in politica, Trerotola ha risposto: "Farò opposizione, lo devo ai cittadini, non è che posso dire 'ho perso, vi saluto'"

23:30 - Affluenza alle 23 - Alle 23 si è attestata al 47,28% l'affluenza ai seggi per le elezioni regionali in Basilicata , secondo i dati comunicati sul sito del Viminale che riguardano 74 comuni su 131. Si tratta di un dato in linea rispetto alle precedenti consultazioni del novembre 2013 quando l'affluenza è stata del 47,60%. Ma in quell'occasione si votava in due giorni: domenica e lunedì. Nella provincia di Potenza la quota di votanti alle 19 è stata del 44,68%. Più alta in quella di Matera (52,08%).

23:10 - Cautela nel Centrodestra - Molta prudenza ma evidente soddisfazione nel quartier generale di Vito Bardi, candidato governatore della Basilicata per il centrodestra, dopo le prime notizie sulle linee di tendenza del voto, rese note da Raidue. Bardi sta aspettando i risultati con la famiglia

23:05 - Inizia lo spoglio- Il Centrodestra cerca il tris dopo le vittorie in Abruzzo e Sardegna

Corsa a tre per la presidenza

Si eleggono il presidente della Regione e i 20 componenti del consiglio regionale (13 in provincia di Potenza e sette in quella di Matera). Per la presidenza della Regione è una corsa a 3 tra il generale Bardi per il centrodestra, il farmacista Trerotola per il centrosinistra e l'imprenditore Mattia per M5s.