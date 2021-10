Elezioni amministrative 2021, seggi aperti fino alle 15: affluenza in calo. Lo spoglio in diretta

Seggi aperti dalle 7 di mattina fino alle 15 per la consultazione elettorale per il rinnovo di 1.192 amministrazioni comunali, per le suppletive della Camera e per le regionali in Calabria. Sono 12.147.040 gli elettori chiamati alle urne, distribuiti in 14.505 sezioni.

Nell'ultima rilevazione del Viminale avevano votato il 41,65% degli aventi diritto. Nel 2016 - quando si votava in un solo giorno - era stato del 61,49%.

Alla chiusura dei seggi, nella prima giornata di voto per le regionali in Calabria, l'affluenza è stata del 30,87% degli aventi diritto. Nel gennaio 2020, alla stessa ora, aveva votato il 44,43% ma in quella occasione si trattava del dato definitivo visto che si votava in un solo giorno. La provincia in cui si è votato di più si conferma quella di Catanzaro con il 33,39% (un anno fa 46,79%). A seguire le province di Cosenza e Reggio Calabria, con il 31,04% (nel 2020 rispettivamente 44,14 e 45,40%),Vibo Valentia (27,89 contro 41,35%) e Crotone (27,16 contro 37,81%).

15:00 - Seggi chiusi - Chiusi alle 15 i seggi per le consultazioni elettorali svolte tra ieri e oggi: si è votato per il rinnovo di 1.192 amministrazioni comunali, per le suppletive della Camera (XII circoscrizione Toscana, collegio uninominale 12 - Siena e nella circoscrizione XV Lazio 1, collegio uninominale 11 - Roma - Quartiere Primavalle) e per le regionali in Calabria; 12.147.040 gli elettori chiamati alle urne, distribuiti in 14.505 sezioni. Ora inizieranno le operazioni di scrutinio e l'accertamento del numero dei votanti definitivi per ciascuna consultazione, procedendo nell'ordine, nei comuni interessati, prima allo scrutinio per le suppletive della Camera e successivamente, senza interruzione, allo scrutinio per le amministrative. Per la Calabria precedenza alle regionali, lo scrutinio per le amministrative è rimandato a domani alle 9.

14:59 - Fotografano scheda elettorale, due denunce - Due persone denunciate in comuni del Casertano dove si vota per le amministrative per aver fotografato la scheda elettorale nell'urna: è il bilancio delle irregolarità emerse nei seggi in cui si vota per le comunali. Un episodio è accaduto in un seggio a Villa di Briano, mentre un secondo è stato accertato a Santa Maria Capua Vetere: in entrambi i casi sono stati denunciati due elettori uomini. Nessun problema di rilievo a Caserta, dove però ieri mattina un seggio è stato aperto con un'ora di ritardo perché il presidente non si è presentato.

14:49 - Sindaco già eletto - Nel primo giorno delle elezioni comunali in Molise c'è già un sindaco praticamente rieletto. E' il caso del primo cittadino uscente di San Giacomo degli Schiavoni (Campobasso), unico candidato in corsa. Per dare validità al voto era necessario superare il quorum del 40 per cento di votanti alle urne e alle 23 di ieri sera in paese l'affluenza è stata del 52 per cento. Non è andata così finora, invece, negli altri due comuni molisani con una situazione simile, Cantalupo e Roccamandolfi (Isernia): anche qui ci sono candidati unici, ma ieri l'affluenza è stata rispettivamente del 32 e del 26 per cento.