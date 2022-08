Elezioni, l'86% degli iscritti M5S approva il 'listino Conte'

Roma, 16 ago. (askanews) - Via libera degli iscritti M5s al cosiddetto "listino Conte", la lista di 17 nomi proposta del presidente M5s per le parlamentarie e da inserire, con criterio di priorità, nelle liste di candidati 5 stelle.Hanno risposto Sì in 43.282 iscritti, pari all'86,54% dei voti espressi. "Alle 22.00 di oggi 16 agosto 2022 si sono concluse le operazioni di votazione degli iscritti delle proposte di autocandidatura per le elezioni politiche del 25 settembre 2022. Aventi diritto al voto: 133.664. Hanno votato: 50.014", si legge sul sito.Al quesito: "Approvi la proposta del Presidente Conte di inserire, con criterio di priorità, nelle liste di candidati in uno o più collegi plurinominali i nominativi di cui al seguente elenco? Chiara Appendino, Federico Cafiero de Raho, Maria Domenica Castellone, Alfonso Colucci, Sergio Costa, Livio De Santoli, Barbara Floridia, Michele Gubitosa, Ettore Antonio Licheri, Stefano Patuanelli, Riccardo Ricciardi, Roberto Scarpinato, Francesco Silvestri, Alessandra Todde, Mario Turco. Hanno risposto SI in 43.282 pari all'86,54% dei voti espressi. Hanno risposto No in 6.732 pari all'13,46% dei voti espressi".L'esito delle votazioni delle proposte di autocandidatura relative ai collegi plurinominali nelle circoscrizioni di Camera e Senato sarà reso noto nei prossimi giorni. "Alle parlamentarie per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre hanno partecipato 50.014 persone: il dato più alto di sempre", hanno reso noto fonti del M5S.