Elezioni 2022, Berlusconi: 'Meloni e Salvini? Non ho figli preferiti'

Roma, 8 set. (Adnkronos) - "Io non ho dei figli preferiti, voglio bene a entrambi, sono bravissimi ragazzi e hanno la mia stima. Non ci sono differenze di affetto nei loro confronti, Matteo è affettuoso e mi chiama tutti i giorni per sapere come sto. Giorgia è un po' più sulle sue". Così Silvio Berlusconi intervistato da Controcorrente, su Rete 4, rispondendo a una domanda su i due leader di Fdi e Lega. "Alla fine riesco sempre a portarli a decisioni condivise", dice ancora.