Elezione Presidente Repubblica: come si vota, quali sono le regole. La scheda

Iniziano oggi, 24 gennaio, le votazioni per eleggere il Presidente della Repubblica italiana. Ma come avviene l’elezione del nostro Capo dello Stato?

La procedura per la sua elezione è prevista dalla nostra Costituzione agli articoli 83, 84 e 85. Ecco i passaggi principali:

- Trenta giorni prima della scadenza del mandato del Presidente in carica il presidente della Camera convoca il parlamento e i delegati regionali per eleggere il nuovo Capo dello stato.

- Nel caso attuale, visto che il mandato di Sergio Mattarella scade il 3 febbraio, Roberto Fico ha inviato per tempo la lettera per convocare il Parlamento in seduta comune.

- La prima votazione per l’elezione – come detto - è fissata per oggi 24 gennaio alle ore 15.

- I grandi elettori che si riuniranno in seduta comune sono sulla carta 1009: 321 senatori, 630 deputati e 58 delegati regionali (i delegati regionali sono tre per ogni regione, tranne la Valle d’Aosta che ne ha uno)

- Da ricordare che, in virtù della riforma costituzionale, questa elezione sarà l’ultima con questi numeri di grandi elettori.

Votazione Capo dello stato (Ansa)

- La Costituzione richiede per le prime tre votazioni la maggioranza dei due terzi dei componenti dell’assemblea per l’elezione del Presidente.

- Dal quarto scrutinio invece il quorum si abbassa e, per essere eletti, basta la maggioranza assoluta dei voti (ovvero metà più uno)

- Per consuetudine votano prima i senatori (iniziano i 6 senatori a vita, stavolta il primo sarà Napolitano, ex presidente della repubblica) poi toccherà ai deputati e poi ai delegati regionali.

- Lo spoglio viene eseguito dal presidente della Camera che legge i nomi dei candidati uno ad uno ad alta voce.

Il presidente della Camera Roberto Fico (Ansa)

I delegati regionali del 2022 sono i seguenti:

Il primo nome è quello del presidente della Giunta regionale, il secondo quello del Consiglio regionale e il terzo quello del consigliere regionale di minoranza.

Abruzzo – Marco Marsilio, Lorenzo Sospiri, Sara Marcozzi.

Basilicata – Vito Bardi, Carmine Cicala, Roberto Cifarelli.

Calabria – Roberto Occhiuto, Filippo Mancuso, Nicola Irto.

Campania – Vincenzo De Luca, Gennaro Oliviero, Annarita Patriarca.

Emilia Romagna – Stefano Bonaccini, Emma Petitti, Matteo Rancan.

Friuli Venezia Giulia – Massimiliano Fedriga, Piero Mauro Zanin, Sergio Bolzonello.

Lazio – Nicola Zingaretti, Marco Vincenzi, Fabrizio Ghera

Liguria – Giovanni Toti, Gianmarco Medusei, Sergio Rossetti.

Lombardia – Attilio Fontana, Alessandro Fermi, Dario Violi.

Marche – Francesco Acquaroli, Dino Latini, Maurizio Mangialardi.

Molise – Donato Toma, Salvatore Micone, Andrea Greco.

Piemonte – Alberto Cirio, Stefano Allasia, Domenico Ravetti.

Puglia – Michele Emiliano, Loredana Capone, Giannicola De Leonardis.

Sardegna – Christian Solinas, Michele Pais, Gianfranco Ganau

Sicilia – Nello Musumeci, Gianfranco Miccichè, Nunzio Di Paola.

Toscana – Eugenio Giani, Antonio Mazzeo, Marco Landi.

Trentino Alto Adige – Maurizio Fugatti, Josef Noggler, Sara Ferrari.

Umbria – Donatella Tesei, Marco Squarta, Fabio Paparelli.

Valle d’Aosta – Erik Lavévaz.

Veneto – Luca Zaia, Roberto Ciambetti, Giacomo Possamai.

Le norme anti-covid

Quest’anno l’elezione sarà condizionata dal rispetto delle norme anti-covid. Previsti l’uso del Green pass e della mascherina Ffp2. Per la prima volta ci sarà un solo scrutinio al giorno, invece di due, come di consueto. Gli ingressi infatti saranno contingentati, con un massimo di 50 grandi elettori alla volta, e tra una seduta e l’altra è prevista la sanificazione degli ambienti.

Il presidente della Camera Fico ha inoltre disposto delle modalità per il voto dei parlamentari positivi al covid, che al momento risulterebbero una trentina circa: per loro sarà allestito un seggio speciale in un parcheggio adiacente alla Camera dei deputati, in via della Missione a Roma.