Toti guida la gara in Liguria e non teme Sansa. Spaccatura nel centrosinistra

Si parte da Pomigliano d’Arco (Napoli), terra d’origine di Luigi Di Maio, e si punta alle grandi città che andranno al voto nella primavera del 2021: oltre Roma, dove l’accordo appare impossibile, Torino, Milano, Bologna e Napoli. Pd e M5s stringono i bulloni per cementare un’alleanza che li vede reggere insieme le sorti del governo Conte II ma che, a livello locale, è sempre stata incerta e zoppicante. Infatti, alle regionali del 20/21 settembre, solo in Liguria è stato chiuso, dietro al nome di Ferruccio Sansa, un patto comune, come vedremo più avanti e meglio nel dettaglio. Ma si tratta di una regione sola, sulle sei al voto, cioè molto poco. E’ vero che, fino all’ultimo, si sta lavorando per stringere un’intesa pure nelle Marche, dove però il candidato grillino (Mercorelli) non ne vuole sapere di ritirarsi per convergere sul nome civico del centrosinistra, Mangialardi. Si tratta ancora in queste ore e i dem rilanciano l’idea del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci: un tandem con Mangialardi candidato e il grillino, dopo che si è ritirato dalla corsa, come vice. Ma, come in Puglia, è difficile che si arrivi all’intesa finale. Per il resto, il Pd ha sempre fatto ponti d’oro ai 5Stelle, a livello locale, ma questi hanno sempre recalcitrato. Poi, a metà agosto, la svolta: la base pentastellata ha votato per dare il via libera agli accordi locali, oltre che per superare il vincolo del doppio mandato (ma solo per gli eletti locali, per ora) e Di Maio ha deciso che era giunta l’ora di dribblare Conte, nel rapporto con i dem, e di intestarsi la ricerca della difficile alleanza ‘organica’ Pd-M5s ovunque.

Lo schema dell’alleanza Pd-M5s nelle cinque città al voto nel 2021

E così, ecco spuntare il primo ‘miracolo’, quello di Pomigliano. Dopo aver sfiorato la rottura, Pd e M5s hanno trovato l’intesa sul nome di un civico, Gianluca Del Mastro, che guiderà una coalizione-laboratorio di decina di liste. A condurre le trattative è stato l’amico storico del ministro, Dario De Falco - già candidato a sindaco, ma sconfitto, alle elezioni nel 2015 - che ha fatto un passo indietro sul suo nome, di fronte alle ostilità del Pd locale, spaccato al suo interno, e che voleva sbloccare, come ha ottenuto, le intese anche in alti paesi. E così, per le Comunali di Pomigliano i protagonisti parlano già di un “nuovo laboratorio politico".

E così, mentre anche alle supplettive in Sardegna (si vota sempre il giorno dell’election day) Pd e M5s correranno affiancato per sostenere lo stesso nome (simbolo elettorale due ‘baffi’: uno rosso e uno giallo), Di Maio – stavolta d’intesa con Grillo, ma non con Casaleggio jr, ostile a ogni forma di intesa con i dem – guarda già alla partita che si terrà dopo le Regionali, quella delle comunali del 2021. Impossibile l’intesa a Roma, con la Raggi già ricandidata, motu proprio, e il Pd alla ricerca di un nome da opporgli (sarà quasi sicuramente un nome ‘debole’ e i dem potrebbero convergere, al ballottaggio, obtorto collo, sulla sindaca dietro lo slogan ‘non consegniamo Roma alle destre’), lo schema sarebbe questo: Milano, Torino e Bologna al Pd, Roma e Napoli a M5s. In realtà, a Torino, una volta incassato il ‘no, grazie’ della sindaca Appendino (per lei quasi certo un posto nel nuovo ‘Direttorio’ del M5s, forse addirittura primus inter pares: su lei punta Di Maio) alla ricandidatura, il nome comune sarebbe quello di un civico, ma più vicino al Pd. A Milano, il sindaco attuale, Beppe Sala, ha già incassato l’ok di Beppe Grillo, di cui è buon amico, alla sua ricandidatura, A Bologna non ci dovrebbero essere problemi, con i 5Stelle, per il primo cittadino in carica, Virginio Merola, a un secondo mandato. Di Roma si è detto, mentre a Napoli la situazione è fluida: in tanti, sia dem (Migliore per Iv, Amendola per il Pd) che M5s (Fico su tutti) aspirano o potrebbero aspirare a succedere a De Magistris, ma non si capisce se il nome del futuro candidato dovrà spettare al Pd oppure ai pentastellati.

Le (poche) voci critiche dentro il Pd come nei 5Stelle

Certo, nel Pd come nei 5Stelle, alcuni recalcitrano all’idea del patto organico. Dentro i dem si tratta dell’area Orfini e di pezzi di Base riformista come il sindaco di Bergamo Gori: invocano un congresso per decidere le alleanze future, richiesta ieri avanzata anche dal sindaco di Firenze, Dario Nardella. Ma per ora restano solo voci singole e di singoli, un flatus voci che non impensierisce affatto il Nazareno. Nei 5stelle solo i pasdaran dell’ala Di Battista sono contrari mentre Casaleggio jr, per ora, tace, irritato dalle tanti voci di chi, dentro il Movimento, vuole recidere per sempre il cordone ombelicale che lo lega alla piattaforma Rousseau. Ma con la scelta di campo di Di Maio, oltre che di Grillo, la strada sembra spianata all’alleanza organica con il Pd.

Pd e M5s alleati. L’impervia e tortuosa stradina ligure

Certo è che “l’alleanza organica”, quella tra Pd e M5s, che dovrebbe segnare il futuro della politica italiana, sia sul lato delle prospettive future del governo Conte sia in vista dei prossimi appuntamenti elettorali amministrativi, avrà una sua prima – e rischiosissima – prova generale tra il Ponente e il Levante di una terra bella quanto amara, quella ligure. Una scelta singolare: Pd e M5s, a differenza dell’Umbria - dove pure il tentativo di mettere insieme Pd e M5s più sinistra, si rivelò un fiasco colossale, a novembre 2019 - i ‘giallorossi’ partono decisamente svantaggiati, in Liguria.. L’altro aspetto singolare della scelta sta nel nome contrapposto al governatore uscente e ricandidato con ottime chanche di vittoria schiacciante, Giovanni Toti, ex azzurro oggi a capo di un suo movimento personale, ‘Cambiamo!’, che ha anche una piccola propaggine in Parlamento formato da una pattuglia di ex deputati di FI.

La scelta di Pd e M5s, dopo lungo perigrinare tra un nome e l’altro, alla fine è caduta sull’idea primigenia, quella del giornalista del Fatto quotidiano, Ferruccio Sansa. Un nome su cui, però, i ceti dirigenti locali di entrambi i due partiti avevano fatto fuoco e fiamme per mesi. Infatti, sia la vecchia dirigenza dem, ancora legata all’ex governatore, Claudio Burlando, sia la giovane dirigenza grillina, capitanata dalla ex capogruppo in consiglio regionale, Alice Salvatore, che poi è uscita polemica dal Movimento, hanno fatto di tutto pur di impedire la convergenza su Sansa.

Alla fine, ha ‘vinto’ la testardaggine del segretario dem, Zingaretti, che punta all’alleanza organica tra Pd e M5s, e, in particolare, il lungo lavorìo ai fianchi di entrambi i partiti portato avanti dal vicesegretario dem, il ligure (spezzino) Andrea Orlando, che è riuscito a evitare la spaccatura del Pd e, persino, a convincere Grillo. Il comico (genovese), infatti, pur essendo, letteralmente, di Sansa, il vicino di casa (le loro due ville sono confinanti), ne vedeva di malocchio il nome perché, da giornalista, lo aveva attaccato e criticato, ma anche per vecchie ruggini mai sopite sorte tra i due.

La campagna ‘povera’ di Sansa e quella ‘grandiosa’ di Toti

L’alleanza, dunque, è nata, ma mostra subito il fiato corto: non si schioda, per ora, dal 39-43% dei voti, nei sondaggi. Sansa ha preso a girare la regione in camper, ha infarcito le liste a suo sostegno di candidati giovani e provenienti dalla mitica ‘società civile’ e s’inventa pubblicità estemporanee, come quella di farsi fotografare, insieme a tutti i candidati, in mascherina, anche se rischiano di essere dei boomerang (i volti dei candidati, letteralmente, ‘non si vedono’…). Inoltre, ha impostato tutta la sua campagna a uno stile da povertà ‘francescana’ che mal si addice, tranne nella zona della sinistra-sinistra, con le spinte di una società, quella ligure, che vuole solo ripartire e uscire da una crisi nera.

Il governatore uscente, Giovanni Toti, forte di una coalizione di centrodestra in cui la Lega è ancora a distanza di sicurezza da Fratelli d’Italia e Forza Italia resta tonica, non nutre preoccupazioni di sorta: gode del 51-55% dei consensi e, con una caduta di stile, a Sansa ha inviato, appena resa nota la sua candidatura, “le mie condoglianze”. Inoltre, Toti, giocando molto di sponda con il sindaco di Genova, Bucci, avoca a sé il ‘modello Genova’, a partire dalla ricostruzione del ponte Morandi a tempo di record, e punta sulla necessità di completare opere autostradali e viarie (la Gronda e non solo) che decongestionino l’infernale traffico sulle impervie strade e autostrade liguri. Insomma, Toti vuole riportare la Liguria alla sua grandeur. Sansa, invece, sembra non voler fare ‘alcuna opera’, tranne pochi lavori urgenti, seguendo in questo il massimalismo ‘anti-stradale’ dei 5Stelle: punta tutto su acqua e ambiente.

La Paita, pezzo forte di Iv, rimette in campo Massardo

A complicare le cose, sempre per Sansa, c’è la candidatura del terzo nome voluto dai centristi (Italia Viva, Alleanza Civica, +Europa, Psi e altri pezzi della società civile), quello dell’ex preside della facoltà di Ingegneria di Genova, Aristide Massardo, girato per mesi anche come papabile candidato del centrosinistra. Vero dominus della scelta di Massardo è Raffaella Paita, ex dem oggi in Iv, presidente della commissione Trasporti, storica avversaria di Orlando in Liguria, sconfitta alle regionali di cinque anni fa (quando Toti era ancora debole) per la guerra a sinistra che le dichiarò Cofferati e dotata ancora di buon seguito, nelle sue terre. Per ora Massardo, nei sondaggi, non decolla (2-4% nelle rilevazioni), ma può crescere e resta una bella spina nel fianco di Sansa, il cui nome, nella base dem, non piace.

I candidati minori "di contorno" e la legge elettorale locale

A fare da contorno alla sfida tra Toti e Sansa, restano tre candidature minori, scesi in campo con liste proprie: si tratta dell’ex grillina Alice Salvatore con il suo movimento “Il buonsenso”, di un’altra ex pentastellata, Marika Cassimatis, con la lista “Base Costituzionale” e di Giacomo Chiappori, sindaco ex leghista, con la sua “Grande Liguria” che vuole rappresentare una spina nel fianco della Lega.

Infine, va ricordato che, a luglio, il consiglio regionale ligure ha approvato una riforma della legge elettorale regionale che ha introdotto la parità di genere nella composizione delle liste elettorali e che ha abolito il ‘listino’ (sei posti) dei nominati nel ‘listino’ del presidente.