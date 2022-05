Editoria: Athesis lancia TuttoIts, newbrand dedicato agli Its

(ANSA) - VERONA, 17 MAG - Gli ITS, le academy post-diploma ad alta specializzazione tecnica e tecnologica, con un tasso di occupazione straordinariamente alto - l'80% a un anno dal diploma - sono finora il miglior strumento in Italia per allineare domanda-offerta di lavoro tra aziende e scuola. Ma sono anche poco conosciuti, spesso confusi i (per l'acronimo) con gli ITIS, i vecchi Istituti Tecnici Industriali Statali. Per accedere un riflettore su queste academy, che esistono da 15 anni - citate anche dal premier Mario Draghi nel suo discorso di insediamento - il gruppo editoriale Athesis lancia una nuova iniziativa, TuttoITS, il primo newsbrand indipendente dedicato agli ITS in Italia. Si tratta di un vero e proprio vertical digitale (dal sito www.tuttoits.it ai profili sui principali social) creato dal Athesis per raccontare il mondo degli Istituti Tecnici Superiori in modo chiaro, semplice e rigoroso. "TuttoITS - spiega l'ad di Athesis Matteo Montan - nasce dalla volontà di una realtà territoriale come la nostra, radicata in quel nordest che è la culla degli ITS, di uscire dai propri confini geografici per raccontare attraverso un vertical interamente digitale un ecosistema di istituti, imprese e persone in forte espansione in tutta Italia e con un enorme potenziale". TuttoITS si rivolge agli studenti e alle loro famiglie, alle imprese e a tutti gli ITS italiani, si occupa di orientamento, di mondo del lavoro e della relazione tra aziende e ITS, approfondisce le novità normative, racconta le innovazioni tecnologiche rese possibili dagli ITS per le singole aziende e tiene una mappa aggiornata della geografia degli ITS sull'intero territorio nazionale. Il nuovo newsbrand ha un'identità interamente digitale distribuita su più canali: sito web, Instagram, Facebook, Linkedin, Twitter e TikTok (ANSA).