Edith Bruck, troppi fascisti, stiamo attenti

(ANSA) - FIRENZE, 19 NOV - "La sottovalutazione è totale, ci sono troppe manifestazioni, anche fasciste. E queste sono vietate dalla Costituzione. Le manifestazioni di Forza Nuova non mi hanno fatto dormire, ho visto loro esponenti con la croce uncinata. E ho avuto incubi: ho sognato che la croce uncinata mi strozzava". Lo ha detto Edith Bruck, scrittrice, poetessa e testimone della Shoah a Firenze. "Le manifestazioni 'No vax' non mi hanno fatto dormire - ha aggiunto -. Si deve intervenire e la colpa è anche dei politici di oggi. Chi non ha vissuto la tragedia della Shoah non può comprendere, ma è grave che le manifestazioni passino nell'indifferenza". "Stiamo attenti, anche negli anni '30 i problemi sono iniziati così, dopo la crisi economica. Qui, oltre alla crisi, c'è la disoccupazione, c'è il Covid e una scontentezza generale. Tutto questo è molto molto pericoloso", ha aggiunto la Bruck, in occasione dell'avvio della quinta edizione del Festival delle religioni a Firenze, in cui è stata intervistata. Bruck riceve anche le Chiavi della Città di Firenze dal sindaco Dario Nardella: "Sono onorata, felice e contenta". (ANSA).