Ecco la lettera di Tria alla Ue (che il Mef smentisce)

Roma, 31 mag. (AdnKronos) - di Antonio Atte Con un ritardo di qualche ora sulle anticipazioni dell'Adnkronos sulla lettera del ministro Tria a Bruxelles, notizia ripresa da tutti i media dopo le verifiche del caso, il Mef a sorpresa ha smentito le indiscrezioni e gli approfondimenti seguiti con la pubblicazione di ampi stralci delle medesima lettera, quasi a dimostrare che quanto riportato fosse il frutto di informazioni non corrette. A quanto apprende l'Adnkronos, la stessa lettera era stata preventivamente mandata anche ad altri uffici istituzionali. Per correttezza pubblichiamo sul nostro sito il documento originale che il ministero dell'Economia ha poi smentito. "La bozza di lettera da inviare alla Commissione europea è stata da poco ricevuta dal presidente Conte, che non l'ha quindi ancora approvata" si apprende da fonti di palazzo Chigi. "Peraltro la versione che è stata anticipata dagli organi di informazione non è quella che in questo momento è in visione al presidente Conte". "Il presidente del Consiglio ha appena sentito telefonicamente il ministro Tria e ha concordato con lui di sollecitare tutte le verifiche, anche giudiziali, affinché chi si è reso responsabile di tali fughe di notizie false sia chiamato alle conseguenti responsabilità".