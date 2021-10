Lamorgese: obiettivo è guidare Paese a uscire da pandemia

Roma, 19 ott. (askanews) - La difesa dell'ordine pubblico ha sempre la consapevolezza di essere un "impegno severo quanto delicato" di fronte a una protesta che diventa "minacciosa" e "sfidante". "L'obiettivo è guidare il Paese a uscire dalla pandemia" e non "si può abbassare la guardia affinche venga garantita tutta la tranquillità" alla conunità nazionale. Lo ha detto la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese nell'imformativa urgente alla Camera sui fatti avvenuti lo scorso 9 ottobre a Roma in occasione della manifestazione in piazza del Popolo contro il green pass.