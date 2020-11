(ANSA) - ROMA, 25 NOV - "Stiamo lavorando per una posizione comune, per un voto comune, a partire dallo scostamento, perché uniti si vince, ci stanno lavorando i parlamentari in queste ore, a breve avrò un incontro a distanza con Meloni e Berlusconi, l'obiettivo è unire idee e azioni". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in una conferenza stampa al Senato. (ANSA).