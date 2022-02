Mattarella a Montecitorio, conversa con Amato e Draghi

Roma, 3 feb. (askanews) - Sergio Mattarella è all'interno della sala del governo di Montecitorio, dove è stato accolto dagli uffici di presidenza di Camera e Senato, dal Presidente del Consiglio Mario Draghi e dal presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato, con i quali si è fermato a scambiare qualche parola, in un colloquio cui poi si sono aggiunti anche i presidenti delle Camere Casellati e Fico.Singolare il fatto che dei 5 partecipanti al colloquio, 4 sono stati in qualche modo interessati dalla partita che ha portato alla rielezione di Mattarella. Solo il nome di Roberto Fico non è mai stato in ballo, in quanto non ancora 50enne.