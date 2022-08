Meloni a Fox: potrei essere la prima premier donna in Italia

Roma, 5 ago. (askanews) - "I sondaggi dicono che nelle prossime elezioni Fratelli d'Italia, con la coalizione di centrodestra, sarebbe il primo partito e quindi potrà indicare il primo ministro. Sono la leader di questo partito e io potrei essere il prossimo capo del governo, la prima donna in Italia a guidare un esecutivo". Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, in un'intervista alla tv americana Fox. "Per me sarebbe un grande onore come è un grande onore essere la presidente del partito conservatore e riformista europeo", ha aggiunto.