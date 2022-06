E' morto l'ex presidente dell'Emilia Romagna Antonio La Forgia

Roma, 10 giu. (askanews) - L'ex presidente della Regione Emilia Romagna dal 1996 al 1999 ed ex parlamentare dell'Ulivo Antono La Forgia è morto a Bologna, colpito da oltre un anno e mezzo da una grave forma tumorale. La moglie aveva reso nota nei giorni scorsi la scelta della sedazione profonda, iniziata lunedì notte. Aveva 78 anni. Il decesso è stato certificato questo pomeriggio.Laureato in fisica, La Forgia aderì al Partito Comunista Italiano e con esso fu assessore per l'organizzazione e la gestione del personale a Bologna. Dal 1985 al 1990 è stato anche, sempre a Bologna, assessore all'innovazione. Dal 1991 al 1993 fu segretario comunale del Partito Democratico della Sinistra a Bologna, mentre dal 1993 al 1996 venne nominato segretario regionale sempre del PDS. Presidente della Regione Emilia-Romagna dal 1996, si dimise nel 1999 avendo aderito al progetto prodiano de I Democratici, di cui fu membro del consiglio regionale. Con cui si candidò alle elezioni europee del 1999 ottenendo oltre 8.000 voti, senza essere eletto.È successivamente confluito nella Margherita. Poi ha partecipato al processo di formazione del Partito Democratico, candidandosi a segretario regionale del nuovo partito in Emilia-Romagna alle primarie del 14 ottobre 2007, dove ha ottenuto il 18,99% dei voti ed è tra gli esponenti di punta dell'area prodiana-ulivista del partito.Alle elezioni politiche italiane del 2006 viene candidato ed eletto alla Camera dei deputati nella circoscrizione Emilia-Romagna tra le file della lista L'Ulivo. Alle elezioni politiche italiane del 2008 viene riconfermato deputato nella circoscrizione Emilia-Romagna tra le file del Pd