Roma, 26 mag. (askanews) - E' morto stamani nella casa di cura Villa dei Pini ad Avellino l'ex presidente del Consiglio e segretario della Dc Ciriaco De Mita. Aveva 94 anni. Era sindaco di Nusco dal 2014. Lo ha reso noto il vice sindaco Walter Vigilante. Nel febbraio scorso De Mita era stato sottoposto a un intervento chirurgico per la frattura di un femore a seguito di una caduta in casa. Era ricovderato a villa dei Pini per la riabilitazione.