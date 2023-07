E' morto Arnaldo Forlani,il leader Dc protagonista del 'Caf'

Roma, 6 lug. (askanews) - E morto a Roma a 97 anni (nato l'8 dicembre 1925) Arnaldo Forlani: uomo simbolo dell'ultima stagione della Democrazia Cristiana di cui è stato a lungo segretario e presidente. E anche presidente del Consiglio, vicepresidente del Consiglio, ministro. Oltre a esserne s Uomo di mediaziioni e lodi interni alla Balena Bianca e fra i partiti di governo, tessitore e capo della corrente dorotea del partito di piazza del Gesù è stato da sempre avversario di ogni alleanza con il Partito Comunista.

Ha inventato il "preambolo" come metodo di accordo politico per realizzare maggioranze interne alla Dc e formare governi. Suo anche il copy right delle "convergenze parallele" fra forze politicheE' stato fra i protagonisti con Bettino Craxi e Giulio Andreotti del "Caf" (Craxi-Andreotti-Forlani): il patto di potere che negli anni '80 ha governato il Paese con una formula di governo pentapartita (Dc-Psi-Psdi-Pri-Pli) che teneva il Pci all'opposizione, dopo l'avvicinamento Dc-Pci prima del rapimento e dell' assassino di Aldo Moro. Forlani fu travolto in pieno da Tangentopoli che ne segnò la fine politica. Difese fino ad avere la bava alla bocca in Tribunale il suo operato di segretario e quello del suo segretario amministratrivo Severino Citaristi dalle accuse di tangenti di Antonio Di Pietro e del pool Mani pulite."Coniglio Mannaro" lo aveva definito Pansa: perchè ai modi dimessi, ai toni e gli sguardi bassi, le parole spesso vuote per non rivelare nulla, ha sempre unito una determinazione e un piglio felini traditi da una frequente espressione a denti stretti e digrignati .