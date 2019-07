Durigon,ok salario minimo a stesso costo

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - "Lavoratori e aziende devono andare di pari passo, non possiamo permetterci altri stati di crisi che fino a oggi sono stati gestiti passivamente con la reintroduzione degli ammortizzatori sociali. È necessario per creare lavoro dignitoso, dare sostegno alle piccole e medie imprese, incentivandole e non creando nuovi costi. Pronti con il salario minimo a costi perlomeno invariati per le pmi". Così il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, della Lega, replica sulla proposta di legge sul salario minimo orario. E ricorda che "il salario minimo fa parte del programma della Lega delle elezioni del marzo 2018, abbiamo condiviso con il M5S di inserirlo nel contratto di Governo per dare risposte ai lavoratori e alle aziende".