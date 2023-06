2 giugno, il Pnrr rovina la festa. Scontro tra la Ue e il governo sulla Corte dei conti

Brindisi, sorrisi, promesse e impegni. W il 2 giugno, festa della Repubblica e della Costituzione. Sergio Mattarella ieri mattina tra l’omaggio all’Altare della Patria e la sfilata ai Fori Imperiali dei reparti militari ma soprattutto civili, a cominciare dai sindaci in fascia tricolore che hanno aperto la cerimonia, ha ricordato “i pilastri” della nostra Carta, “libertà, uguaglianza, solidarietà, rispetto dei diritti dei singoli e delle comunità, che guidano il cammino di un’Italia autorevole protagonista in quell’Unione europea che abbiano contributo a fondare”. Giorgia Meloni ha parlato con lo sguardo lungo, in avanti e indietro. “Se non ricordiamo che quello che abbiamo qualcuno lo ha costruito per noi anche sacrificandosi, allora non capiamo neanche il senso del perchè noi dovremmo fare dei sacrifici per chi verrà do po di noi. La patria in fondo questo è, una somma di sacrifici”. Belle parole.

Un rito con tante prime volte

Il rito del 2 giugno non è stanco. Quest’anno poi si portava dietro molte prime volte: la prima volta della destra al governo, di una premier donna e di una maggioranza che sta lavorando per cambiare la Costituzione ed arrivare eleggere direttamente il Capo dello Stato. Come minimo dare più poteri al premier.

Ma la festa è stata rovinata dal Pnrr. Nonostante gli sforzi lessicali e le rassicurazioni che a reti unificate hanno detto e ripetuto che va tutto bene ed è tutto sotto controllo, ieri pomeriggio le dichiarazioni di una portavoce della Commisisone Ue hanno dato corpo ai sospetti e alle tensioni intraviste giovedì sera durante l’affollata cerimonia nei giardini del Quirinale e ancora ieri mattina nella tribuna autorità in attesa che arrivasse il Presidente Mattarella e iniziasse la parata.

Le osservazioni della portavoce

Il siluro ha la forma delle “osservazioni” della portavoce per l’Economia e gli affari sociali della Commissione che ieri nel briefing di mezza giornata dell’esecutivo comunitario ( a Bruxelles funziona così, le cose vengono spiegate a voce ai giornalisti) ha precisato che il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Rrf), ovvero il Fondo Ue che finanzia il Pnrr, “richiede un quadro di audit e controlli su misura e proporzionato alla sua natura unica di programma di spesa dell’Ue basato sui risultati”. Non è ben visto, quindi, da Bruxelles quello che sta facendo il governo italiano: togliere il potere di “controllo concomitante” alla magistratura contabile. Di conseguenza anche al Parlamento, entrambi individuati da Draghi come organismi di controllo e verifica semestre per semestre. “I controlli spettano al paese titolare del finanziamento - ha precisato la portavoce Veerle Nuyts - alla Commissione il check e la parola finale sulla rata del semestre”.

Terza rata non pervenuta, la quarta chissà

Da notare che la rata di 19 miliardi relativa al semestre concluso il 31 dicembre 2022 non è ancora stata pagata. E che il 30 giugno scada un’altra rata (27 obiettivi e 19 miliardi) i cui aggiornamenti certificano ritardi difficilmente recuperabili. Non solo: l’ultima relazione della Corte dei conti (marzo 2023) individua “molte criticità” a cominciare dal fatto che “i contratti a tempo indeterminato nella Pa nei team per il Pnrr creano buchi a livello di competenze e mano d’opera nei vari uffici pubblici”. Se non riusciamo a spendere è anche per mancanza di mano d’opera stabile. Da qui il decreto Pa che lunedì andrà in aula alla Camera. Il quale decreto però stabilizza poco o nulla - prova ne è la fuga di tecnici dalle varie amministrazioni - mentre invece è diventato l’alibi per i due emendamenti che Bruxelles, pur con la necessaria e dovuta distanza, giudica critici ai fine della realizzazione del Pnrr: l’abolizione del potere di controllo concomitante da parte della magistratura contabile e la proroga di un anno dello scudo per il danno erariale per sindaci e amministratori. E, per di più, farlo con la motivazione che sono “controlli dannosi perchè fanno perdere tempo”.

Galeotto fu il briefing

Ieri a fine mattinata, rispondendo ad una domanda nel briefing quotidiano con la stampa (là funziona così: i giornalisti hanno la possibilità almeno due volte la settimana di incontrare i portavoce per chiarire e capire), Bruxelles aveva spiegato che, poiché si tratta di un progetto di legge, non vi sono gli estremi “per entrare nel dettaglio" e dunque si seguiranno gli sviluppi della norma. In linea generale, però, “i sistemi di controllo nazionali costituiscono i meccanismi principali per proteggere gli interessi finanziari dell'Ue e sono gli Stati membri che devono assicurarsi che non ci siano conflitti d'interesse e o frodi”. Un concetto molto simile a quello espresso il giorno prima dal Commissario Paolo Gentiloni. “L’Italia - ha sottolineato il portavoce - ha un sistema di controllo solido”. Almeno per ora. La postilla è stata: “Su frodi e conflitti di interesse la Ue non può intervenire direttamente. E' una responsabilità delle autorità italiane ed esiste un accordo con l'Italia sulla necessità di avere un sistema di controlli efficace per quanto riguarda la spesa dei fondi del Pnrr”. Tradotto: finora è andata bene, se cambiate qualcosa, valuteremo in seguito.

Ora, una cosa è certa: i due emendamenti eliminano due filtri di controllo. Le parole sono arrivate da Bruxelles quando tutti speravano ormai di potersi godere mezza giornata di festa.

La risposta in 8 punti del governo

E invece palazzo Chigi si è trovato e si trova a dover gestire un nuovo fronte di tensione nella già complicata trattativa tra Roma e Bruxelles sul Pnrr. Anche perché la risposta di Giorgia Meloni è stata molto netta: l'intervento di Bruxelles è stato “quantomeno scomposto”. Una nota di palazzo Chigi in serata ha spiegato e scandito in 8 punti i motivi. In generale, le considerazioni di un portavoce della Commissione “alimentano polemiche politiche strumentali che non corrispondono alla realtà”.

“Le proposte” sulla Corte dei Conti - spiega il comunicato del governo - “non modificano quanto già concordato tra Commissione europea e Governo italiano e la disciplina dei controlli della Corte, istituita dal governo Draghi “non solo resta in vigore ma viene pienamente attuata”. L’intervento della portavoce “è rispettoso della Costituzione e delle prerogative della Corte dei conti” in un paese come l’Italia in cui “tutto è improntato alla leale collaborazione tra le istituzioni”. Prova ne sia il parere di alcuni costituzionalisti. L’ultimo dei quali è Sabino Cassese che proprio ieri ha detto che “il governo ha fatto bene” e che certi controlli “corrispondono solo ad un esercizio di potere”.

Palazzo Chigi ha sottolineato anche l'istituzione del tavolo di confronto concordato con la Corte dei Conti al termine di un “lungo, cordiale e proficuo” incontro avvenuto mercoledì quando il presidente Carlino è stato audito prima in Commissione e poi a palazzo Chigi.

La critica dei magistrati contabili

I magistrati contabili però vedono la cosa in maniera opposta. L’Anm della Corte dei Conti ieri ha espresso “molta preoccupazione” per la doppia mossa dell'esecutivo: lo stop al controllo concomitante e la proroga dello scudo erariale. “Protrarre l'esclusione della responsabilità per colpa grave pone rilevanti dubbi di costituzionalità e di compatibilità con la normativa comunitaria e genera un clima di deresponsabilizzazione, che non rafforza, ma depotenzia, l'efficacia dell'azione amministrativa”. Non solo: l’avvio del cosiddetto tavolo è un pannicolo caldo che non risolve nulla. Anzi, assomiglia un po’ ad una presa in giro. Il governo è solito “risolvere” i contrasti aprendo tavoli (ad esempio con i sindacati). Nel frattempo va avanti e fa come vuole. Quindi dicono no agli emendamenti. Che invece lunedì saranno in aula e probabilmente con la fiducia. Il presidente Carlino ha ribadito il suo pensiero davanti al Parlamento e al governo. “I ritardi non dipendono dai nostri controlli” ha spiegato mettendo in guardia “dall’aumento di atti illegittimi e ricorsi”. Carlino è anche “assolutamente contrario allo scudo per gli amministratori” negando che sia la “paura della responsabilità erariale a bloccare le firme necessarie alla realizzazione delle opere”. Le firme non arrivano perchè c’è “confusione legislativa, scarsa preparazione e organici ridotti”. E però il governo è andato avanti lo stesso.

Sempre più in salita

La trattativa con Una volta convertito il decreto passerà all’esame del Quirinale. Il Presidente Mattarella giusto dieci giorni fa ha richiamato i presidenti di Camera e Senato per dire basta alla decretazione d’urgenza su ogni tema e violando i criteri dell’urgenza dell’omogeneità. Il governo è fatto così: dice Sì poi fa come gli pare.

Il rischio è che tutto questo potrebbe complicare ancora di più il negoziato con la Ue sul Pnrr. L'ok della Commissione alla terza rata del Piano continua a non vedere la luce. E all'orizzonte la trattativa per il nuovo Pnrr modificato - con l'aggiunta del RepowerEu e di cui si conosceranno i dettagli al 90 minuto, cioè a fine agosto - si preannuncia difficile. Sia per la portata delle modifiche che Roma potrebbe chiedere (inclusi alcuni target legati al Superbonus) sia per la tempistica: se il negoziato iniziasse dopo l'estate a rischio ridimensionamento non sarebbe solo la rata di giugno ma anche quella dicembre, entrambe basate su un Piano ormai vecchio. Sarebbero circa 40 miliardi non incassati che andrebbero a pesare direttamente sul nostro debito pubblico. Tre punti e mezzo di pil che si andrebbero a mangiare in un sol boccone il +1% di crescita che i vari istituti assegnano all’Italia.