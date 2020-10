Due assembramenti salvano il governo. Il primo è al Senato, poco dopo le 17, quando la presidente Casellati chiama la votazione sullo scostamento di bilancio. Serve la maggioranza assoluta, 161 voti: con la precettazione di ministri e viceministri tutti accalcati al banco del governo senza distanze ma con mascherine per il tempo necessario al clic (una decina di minuti in tutto), la maggioranza arriva a 165, quattro sopra il necessario.

Il secondo assembramento è alla Camera, ancora una volta intorno al banco del governo. Alle 19 si vota il combinato economico-finanziario Nadef-nuovo debito per 23 miliardi, le opposizioni hanno appena confermato nei loro interventi tuto il loro dissenso. Non votano contro per carità di patria, optano per l’astensione. Anche qui sono stati precettati tutti i deputati con incarichi di governo, ministri e sottosegretari, per fare numero e raggiungere la maggioranza assoluta di 316 voti. Alla fine i voti saranno 325, nove in più rispetto al minimo lecito. Scampato pericolo, dunque. E, quello che più conta, sena il bisogno di stampelle e aiutini da parte di gruppi che non sostengono la maggioranza.

Il premier "esulta"

Due buone notizie per il premier Conte. Non scontate. Soprattutto perché la maggioranza ha retto in autonomia. Il Covid, tra contagiati e autoisolamento, ha messo fuori gioco una quarantina di deputati alla Camera (tra maggioranza e opposizione) e una dozzina al Senato. E per come stanno andando le cose - basta un po’ di mal di gola o raffreddore è scatta l’invito a stare a casa - la situazione sarebbe potuta mutare nel giro di una manciata di ore. Tutto bene, quindi. Tanto che Conte ha potuto esultare dalla piazzetta di Capri dove è volato ieri nel primo pomeriggio subito dopo l’informativa sulla riunione del Consiglio europeo in agenda oggi e domani a Bruxelles e il tradizionale pranzo al Quirinale. A Capri il premier è andata per l’avvio della elettrificazione Capri-Peninsula, la linea elettrica sottomarina di Terna che farà risparmiare parecchio Co2. Uno di quei progetti green di cui tanto si parla. E su cui tanto si scommette. “ln Senato - ha detto - c’è stato un ampio riscontro della tenuta della maggioranza. Grande prova della maggioranza”. Al di là delle parole, Conte sa bene che c’è poco o nulla da esultare. Avrebbe gradito più collaborazione da parte delle opposizioni (“si perde o ci si salva tutti insieme” è il mantra più recente) che invece si sono astenute o non hanno partecipato al voto. Nel pomeriggio sono arrivati i dati dei contagi, 7332, record di sempre anche se i tamponi sono stati molti di più e il rapporto tamponi-contagi è in leggero calo. Insieme ai numeri sono filtrate anche le previsioni catastrofiche del virologo Crisanti circa un “Natale in lockdown” che però non è nelle previsioni del governo. “La curva sta lentamente ma progressivamente crescendo, è la ragione per cui abbiamo adottato regole restrittive, non ci ha fatto piacere ma dobbiamo rispettarle. Oggi c'è il record di tamponi e non possiamo non preoccuparci. Ma non faccio previsioni su lockdown a Natale, faccio previsioni delle misure più idonee e sostenibili per evitare il lockdown. Non potete pensare che il governo risolva il problema, è la comunità nazionale che deve affrontato il problema con grande senso di responsabilità”. Della serie che certi professori potrebbero anche tacere ogni tanto e concentrarsi sul proprio lavoro che non è stare in tv né fare previsioni.

La scossa di Mattarella: fare presto e bene

A ricordare a Conte che la situazione è molto delicata ha provveduto anche il Presidente della Repubblica che ha ricevuto al Quirinale il premier e mezzo governo per il tradizionale pranzo prima del Consiglio europeo. Dunque qualche ora prima delle votazioni sullo scostamento di bilancio. Pranzo molto affollato: con il premier c’erano il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, il ministro della Salute, Roberto Speranza, il ministro per gli Affari Europei, Vincenzo Amendola, e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Riccardo Fraccaro. Sintomo anche questo della delicatezza del momento, quasi che i ministri abbiano voluto essere tutti presenti per essere in qualche modo rassicurati dal Capo dello Stato. Che non ha mancato però di esercitare la sua tradizionale moral suasion, essere la voce della coscienza, e sottolineare che adesso, circa i progetti del Recovery Fund, “occorre fare presto e bene”. Il Recovery fund è “decisivo per il futuro del Paese” ed è per questo che “adesso servono massima efficienza nella destinazione dei fondi e massima rapidità nella individuazione delle scelte”. Parole puntuali visto che al momento non c’è un solo progetto esecutivo disponibile anche se il governo continua a ripetere che “l’elaborazione è in stato avanzato”. Quel che è certo è che il Parlamento ragiona da oltre un mese sulle Linee guida che, con tutto il rispetto per il lavoro del ministro Amendola, hanno la consistenza di un “generico rigirato”.

Ancora freni tirati sul Mes

Questo Consiglio europeo dovrebbe portare notizie soprattutto su due fronti: il nodo di paesi come Polonia e Ungheria che fanno storie sulle condizionalità circa lo stato di diritto (i due paesi non brillano in questo senso) e minacciano il potere di veto; la tempistica sull’erogazione dei fondi. L'impasse rischia di ritardare l'erogazione delle risorse. Uno scenario che l'Italia vuole a tutti i costi scongiurare visto che - in assenza di decisioni sul Mes - il governo punta fortemente sull'anticipo dei fondi. Sulla finestra di gennaio e al massimo entro giugno 2020. I 36 miliardi del Mes: sembrano usciti dall’agenda di governo. Il Pd ha fatto sentire la sua voce per una decina di giorni poi ha iniziato a tacere e a rinviare “a dopo”. Quando sia questo “dopo”, non è dato sapere. Italia Viva, che il giorno prima non è caduta nella trappola di votare contro la mozione Brunetta a favore del Mes, si fa sentire con quello che può salvo poi sentirsi accusare di voler disturbare il manovratore. I 5 Stelle continuano a dire No ma neppure loro sanno più perchè. Eppure tutti gli interventi di ieri, tra Camera e Senato, hanno richiamato il Fondo salva stati visto che la situazione virus sta peggiorando e il governo non ha fatto molto, ad esempio, su tamponi, tracciamenti, test. Così anche ieri Conte è dovuto tornare su uno dei dossier per lui più indigesti. “Noi lavoriamo sul fabbisogno, sugli obiettivi e sugli investimenti che dobbiamo fare. Se mancano risorse ovviamente ce le procureremo anche con il Mes. Abbiamo un progetto integrato con le varie risorse tra cui Recovery fund e fondi di coesione. Non c'è posizione ideologica che tenga. Se c'è bisogno di salvare la comunità lo faremo”.

“Come abbiano speso 132 miliardi?”

La verità è che l’aumento dei contagi sta nuovamente mettendo da parte la politica. Se può essere un bene perchè questo leva di mezzo polemiche inutili e tatticismi sterili - scomparse ogni ipotesi di rimpasti e verifiche - rischia di essere un male se questo diventa l’alibi per non progettare e non lavorare ad una visione di sistema per il paese. Appena tornato da Capri, ieri sera Conte si è chiuso a palazzo Chigi per una nuova riunione di maggioranza (durata cinque ore e conclusa all’una del mattino) sulla manovra che avrà un valore di circa 40 miliardi di cui una ventina di deficit. La stretta attuale e il rischio di ulteriori chiusure nel breve periodo costringono Gualtieri e lo staff del Mef a pensare a nuove misure di indennizzo per chi si trova costretto a non poter lavorare come vorrebbe. O potrebbe. Anche il dibattito in aula risente di questa stanchezza e mancanza di prospettive. Tranne che per due spunti, da registrare: il j’accuse di Renato Brunetta al ministro Gualtieri: “Abbi l’umiltà di dirci come abbiamo speso i cento miliardi di debito che abbiano fatto in questi mesi”; il tentativo di metamorfosi della Lega che sta approfittando della calma piatta per riorganizzarsi e riposizionarsi.

Brunetta è stato molto severo con il ministro Gualtieri, assente durante tutto il dibattito e presente solo per la votazione, accusandolo di essere “arrogante”, di “sapere tutto e non sbagliare mai”. Parlando quindi al ministro assente e “professore di chitarra”, l’ex ministro ha voluto denunciare come “siamo qui di nuovo a celebrare l'ennesimo inutile rito della Nadef, dell’aumento di deficit (scostamento di bilancio), dopo i 100 miliardi già decisi ma ancora non si sa come e quanto spesi e di altri miliardi stanziati che non sappiamo a cosa saranno destinati”.

La cosa sorprendente è che mentre Brunetta parla, e denuncia, dai banchi del governo arrivano sguardi attenti ma non critici da parte del viceministro Castelli, del sottosegretario Scalfarotto. In effetti nelle 140 pagine della Nadef in votazione non c’è traccia di una rendicontazione di come stati spesi ben 132 miliardi nel 2020. A quelli decisi causa virus (100), vanno aggiunti anche quelli della manovra 2020 (32). Ora, in ogni famiglia si richiede ad un certo punto il quadernino con entrate e uscite, come, quando e perchè. Altrimenti i conti saltano. “Nessuna due diligence - incalza Brunetta - nessuna analisi puntuale sull'efficacia ed efficienza delle centinaia di norme contenute nei quattro decreti legge di primavera-estate 2020. Nessuna valutazione del perché i 2/3 dei decreti attuativi dei decreti legge non siano stati ancora redatti, e di quale sia stato, ad oggi, il costo, in termini quali-quantitativi, della non piena attuazione delle norme decise. Con una opacità del genere, come si fa a ricominciare, senza una giustificazione, senza un perché, spudoratamente da impuniti, il rito della Nota di Aggiornamento al Def, dello scostamento di bilancio e della nuova Legge di Bilancio?”.

La Lega, invece, "fa politica"

L’altra nota di giornata che resta sui taccuini è l’atteggiamento della Lega: toni bassi, critiche aspre ma senza attaccare l’Europa, profilo istituzionale. Al Senato interviene il capogruppo Romeo tra vari distinguo e molte osservazioni ma sempre col sorriso. Alla Camera il deputato Paolo Paternoster, e chissà se nel nome si può cercare qualche indizio. Entrambi hanno mollato lo status degli sfasciatutto e sono diventati istituzionali. Spariti, al momento, dall’orizzonte i vari Borghi, Bagnai e i no euro. La Lega è in piena fase di riposizionamento. A cominciare da Salvini. La regia è di Giorgetti. Che ieri in una intervista a La Verità ha spiegato la tabella di marcia della Lega, a livello Europeo prima di tutto “perchè non governi un paese europeo se non hai alleati in Europa e noi torneremo al governo con Salvini”. E a livello nazionale, rinforzando l’alleanza di centrodestra al centro. “La Lega è consapevole che la politica non è il regno delle utopie e delle illusioni. Dobbiamo esse pragmatici per diventare attori della politica italiane e europea”. Su Bce e Recovery fund, ad esempio, “non ha senso dire sempre no, non c’è spazio per una posizione ideologica, ciò che è bene per il nostro Paese è preminente su tutto”. Adesso Giorgetti porterà Salvini in tour nelle capitali europee. Intanto lavorano ai candidati per le amministrative del prossimo maggio. La Lega ha capito di aver “perso”, almeno esaurito un filone, e sta cambiando.