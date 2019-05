Bisogna saper leggere gli spin. Che in politica sono le indiscrezioni che una parte o l’altra fanno trapelare. I messaggi. Potremmo chiamarli i pizzini veicolati da restroscena dove parlano fonti “qualificate” ma che chiedono di restare “anonime”. E gli “spin” che vengono “spinnati” – questo il gergo dei comunicatori politici, sempre più i registi della scena - dicono che “loro (cioè la Lega, ndr) hanno in mente qualcosa. Di far cadere il governo. Comunque di metterlo in discussione. Altrimenti – si chiede preoccupato uno dei più importanti comunicatori del Movimento 5 Stelle – perché fanno uscire certe cose? Perchè l’intervista di Giorgetti che sfiducia Conte e che infatti Salvini non smentisce? Perché lo stesso Giorgetti non va in consiglio dei ministri? Perché fanno uscire, ed è già la terza volta, che Conte sarebbe sfiduciato? Hanno in mente qualcosa. E’ chiaro”.

L’autocelebrazione dei ministri 5 Stelle

Ieri pomeriggio, Tempio di Adriano, l’auditorium nel cuore di Roma (sede della Confcommercio) testimone di vittorie, sconfitte, comunque passaggi epocali della vita politica del paese. Gli otto ministri 5 Stelle, guidati dal vicepremier Di Maio, stanno prendendo posto sugli sgabelli. La sala è piena di giornalisti, sottosegretari, parlamentari, portavoce. In quarta fila, vestita di rosa pallido, la bella Virginia, la compagna di Di Maio che non perde un sospiro dell’amato bene. Perché siamo qui a quattro giorni dal voto più importante di sempre nella quarantennale storia del Parlamento europeo?

“Governo, Fase 2”

L’occasione è chiara: “Governo fase2” è scritto sui grandi pannelli, “Continuare x cambiare”. Perché il voto per la Ue deciderà anche gli assetti interni e il destino della maggioranza giallo-verde. Nessuno lo dice. Tutti lo sanno. E’ chiaro, i volti dei ministri parlano chiaro, che quel “Continuare x cambiare” è più un auspicio che un progetto visto le botte da orbi che continuano a darsi Salvini e Di Maio. E a questo punto sono già stati parecchi i colpi sotto la cintura che possono mettere ko il competitor. E dunque questa rassegna di promesse e progetti zeppa di propaganda e lunga un paio d’ore con la squadra di governo chiamata, ministro dopo ministro, a dire cosa hanno fatto e cosa vorrebbero fare, serve soprattutto a mettere in chiaro un concetto: non è Di Maio, non saranno i 5 Stelle quelli che eventualmente staccheranno la spina al governo del cambiamento che “ha ancora così tante cose da fare”.

Chicken game

E allora, a proposito di spin e tattiche comunicative, la conferenza stampa di ieri è servita per mettere le mani avanti. Nel chicken game della politica italiana, la corsa verso il precipizio per vedere chi si ferma per ultimo, possiamo dire che i 5 Stelle hanno improvvisamente frenato e rinunciato alla corsa. Hanno mollato, esausti, il testa a testa. Il punto è che Salvini non se n’è accorto. O forse sì. Ma, a giudicare dal tenore delle affermazioni di ieri, non intende ancora fermare la corsa. Alla fine della quale però c’è il precipizio.

Il decreto sicurezza bis, ad esempio. Se Di Maio e ministri nella recita dei loro buoni propositi continuano a ripetere che “solo i 5 Stelle sono la garanzia contro la corruzione, un argine contro l’illegalità e i privilegi” e che “per questo non abbiamo indagati” (in realtà ne hanno anche loro), Salvini dal suo tour elettorale in ogni angolo del paese (ieri 5 tappe in Puglia) non molla l’osso del decreto sicurezza. La notte prima Salvini era disposto a fare notte a palazzo Chigi pur di uscire di lì con il decreto approvato. Gli hanno messo davanti “le criticità sollevate dal Quirinale” ed ha accettato, diciamo subìto, il rinvio. A oggi o al massimo domani.

Salvini in pressing

Dunque ieri mentre Di Maio al Tempio di Adriano rassicurava sul fatto che “siamo pronti a governare altri quattro anni” ma poi aggiungeva che “se non ci fossimo noi 5 Stelle, staremmo parlando di un paese dove il modello è quello del convegno di Verona dove per l’appunto è andato quel signore che l’altro giorno stava sul palco e stringeva in mano un rosario a cui mandava baci…” (Salvini, ndr), il segretario della Lega ricordava da ogni piazza che “il decreto è pronto” e che già oggi Conte può convocare il Cdm. Anche la coincidenza temporale non è casuale. La kermesse di Di Maio è iniziata alle 16 e 30. Alle 17 lo staff di Salvini rende noto che “i tecnici del Viminale hanno ultimato le limature al testo del decreto così da fugare qualsiasi perplessità e togliere alibi. Il provvedimento è stato inviato a palazzo Chigi. Il ministro dell’Interno aspetta la convocazione del Cdm per domani (oggi, ndr) così come è stato assicurato ieri notte”.

Limature su limature

Il decreto che mette in capo al Viminale, togliendoli alle Infrastrutture (Toninelli) e alla Difesa (Trenta) tutti i poteri su sbarchi e salvataggi e nei fatti fa diventare fuori legge anche un sit in, è la linea del Piave di questo infinito e oramai giunto alla conclusione duello rusticano. Da qui Salvini non arretra. Ma fin lì Di Maio non può arrivare. Durante l’incontro con la stampa al Tempio di Adriano sta molto attento a non dire mai nè sì nè no. “I tempi del decreto sicurezza? Non dipendono da me. I due decreti saranno approvati se superano le criticità”. La multa agli scafisti? “Ma è inutile parlare di un testo che non è definitivo”. La verità è che i 5 Stelle frenano. Conte anche. Non vogliono lasciare a Salvini il feticcio della sicurezza. Entrambi hanno provato a dare la colpa al Quirinale.

Le correzioni

Ma il ministro dell’Interno non arretra di un centimetro. E ieri sera, in assenza ancora di una convocazione, fonti del Viminale hanno ribadito: “Non ci sarà alcun svuotamento del Decreto sicurezza bis, come insinuano fonti del Movimento 5 Stelle. Si tratta di semplici correzioni tecniche che non hanno in alcun modo cambiato la sostanza del testo. Il Decreto è solido e necessario: le affermazioni del Movimento 5 Stelle sono prive di fondamento e mettono a rischio un testo che combatte scafisti e violenti. In più, prevede una norma sui rimpatri e la spazza-clan che responsabilizzano anche altri ministeri”.

La questione morale

Si parlano a distanza i due vicepremier. A quattr’occhi non capita più da settimane, almeno un mese, quando è iniziato il caso Siri che Di Maio rivendica con orgoglio. “Il punto - dice - non è approvare il decreto prima di domenica ma approvare una norma che funzioni”. I pentastellati si allineano con palazzo Chigi e il Quirinale, un po’ scocciato di essere stato buttato nell’agone elettorale, e intendono fare da scudo alle riserve maturate. Sull’immigrazione ma anche sull’ordine pubblico e sul diritto a manifestare. “Se poi qualcuno vuol scatenare la guerra contro le istituzioni della Repubblica - insiste Di Maio - faccia pure. Tanto ha fatto le collezione”. Il “qualcuno” è Salvini, evocato in ogni passaggio ma mai nominato. Come se non fosse stato Di Maio, giusto un anno fa, a chiedere l’impeachment per il Capo dello Stato. La memoria corta è un altro tratto caratterizzante di questa campagna elettorale.

Sulle orme di Greta…

E dunque le parti in commedia - perchè sempre di commedia si tratta- vedono i 5 Stelle nel ruolo di responsabili, che frenano prima del burrone, che vogliono andare avanti perchè c’è ancora tanto da fare “dopo lo spazzacorrotti, il plastic free e l’economia circolare nell’ambiente, lo sblocco delle grandi e piccole opere, lo sblocco dei fondi per il sud, la democrazia diretta, una Difesa che difende e si prende cura dei propri soldati, gli elenchi dei professionisti dove le Soprintendenze possono trovare le ditte che servono e i circhi finalmente senza animali”. Non saranno loro ad ammazzare la maggioranza.

Matteo paranoico?

Dall’altra parte c’ è Salvini che invece, dice Di Maio, “litiga ogni giorno con qualcuno, un giorno il Papa, il giorno dopo i magistrati, persino il premier che non ha detto una parola in questa campagna elettorale”. Che è molto “nervoso, su tutto” e ora anche “paranoico”: “Secondo lui sarei in contatto con le procure, alla guida dei pm… mi sta sopravvalutando”. Paranoico, ad esempio, è una di quelle accuse che è difficile superare, un giorno qualora ce ne fosse bisogno.

Tria e Giorgetti, i nuovi fronti

Fin qui lo stato delle cose tra i due vicepremier. Con Di Maio che fa il primo della classe responsabile e Salvini il capo popolo. Di Maio nel chiuso della Camera di commercio. Salvini in giro a provocare e rompere le piazze. Difficile anche solo immaginare che possano ritrovare fiducia e armonia. In aggiunta riprendono peso altri due dossier. C’è il dossier Giorgetti, da sempre il meno amato dalla compagine 5 Stelle perché il più autonomo, il più esperto e un tempo affascinato da Silvio Berlusconi. La frattura tra Giorgetti e il premier non si è ancora ricomposta (“Conte non è più imparziale” ha detto il sottosegretario). I 5 Stelle ipotizzano poi che Salvini e Giorgetti “stiano portando avanti delle manovre per far precipitare la situazione dopo il voto”. Di Maio lo dice chiaramente: “La Lega cerca i voti per cambiare l'Europa o per una crisi di governo?”.

Da un paio di giorni il Movimento 5 stelle ha rimesso nel mirino il responsabile dell'Economia, Tria, che blocca il decreto Famiglia, voluto da Di Maio, dicendo che non ci sono le coperture. In effetti il miliardo che avanza dal Fondo per il reddito e che Di Maio vorrebbe destinare a sconti su pannolini e spese per la scuola, è un miliardo a deficit che quindi non esiste se non viene speso per la voce cui è stato destinato. Non piace neppure il taglio degli 80 euro per finanziare la flat tax, proposto dal leghista Garavaglia ed appoggiato da Tria. “Proprio adesso s’è messo a tirare la corsa alla Lega” è il sospetto dei pentastellati.

Cambiare il finale alla guerra dei Rose’s?

Certo poi ieri sera anche Salvini in una diretta Facebook ha ribadito di “voler andare avanti con l’azione di governo” se però si fa come dice lui. E tra oggi e domani, ad esempio, il governo approva il decreto sicurezza. Ma sarebbe come cambiare il finale alla Guerra dei Rose’s