Drink e passeggiata per Salvini e Francesca /Foto

Roma, 10 giu. (AdnKronos) - Prima un aperitivo all'osteria delle Coppelle, poi, una passeggiata, mano della mano, nel centro di Roma fino a palazzo Chigi, per poi sfuggire ai giornalisti, imboccando velocemente via del Seminario. Matteo Salvini e Francesca Verdini spuntano a tardo pomeriggio seduti a un tavolino di uno dei ristobar della movida romana. Lui vestito casual con un t-shirt viola, pantaloni chiari e sneaker, lei in un body nero e jeans e anfibi tipo DrMartens. Coccole, baci, e quando il ministro dell'Interno arriva in piazza Colonna tra la sorpresa dei passanti e degli operatori tv, chiede loro di non avvicinarsi: "Dai, ora no altrimenti dopo non vi parlo...", alludendo al vertice di governo di stasera. Dribblati i cameramen e cronisti la coppia si incammina verso la residenza romana del ministro dell'Interno.