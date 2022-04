Draghi vola ad Algeri, obiettivo aumentare le forniture di gas

Roma, 10 apr. (askanews) - Incrementare le forniture di gas dall'Algeria, uno dei Paesi su cui l'Italia punta per ridurre la dipendenza dalla Russia. E' questo l'obiettivo al centro della missione-lampo del presidente del Consiglio Mario Draghi, che domani arriva ad Algeri per incontrare il presidente Tebboune, con cui aveva già avuto un colloquio telefonico lo scorso primo aprile.Draghi sarà accompagnato dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, da quello degli Esteri Luigi Di Maio e dall'ad di Eni Claudio Descalzi. Gli stessi Di Maio e Descalzi erano arrivati ad Algeri nel febbraio scorso, ottenendo la disponibilità ad incrementare le forniture verso l'Italia, sfruttando parte del potenziale ancora inutilizzato del gasdotto italo-algerino Transmed, da cui al momento arrivano poco più di 21 miliardi di metri cubi l'anno. L'arrivo di Draghi servirà per definire l'intesa. A margine del bilaterale con Tebboune, peraltro, il premier presiederà alla firma di un Protocollo di intesa intergovernativa in tema di risorse energetiche e di un accordo tecnico tra Eni e Sonatrach, il gruppo energetico algerino.Nel 2021 l'Algeria si è confermato il secondo fornitore di gas (31% del nostro import) dell'Italia, dopo la Russia (40%). L'Italia è il primo Paese in termini assoluti per acquisto di gas naturale dell'Algeria, da cui acquista anche petrolio, benché in quantità residuale (1,3% dell'import) e 1,5 miliardi di metri cubi di gas naturale liquido.Al di là dell'emergenza gas, la visita di Draghi si inserisce in un percorso di rilancio delle relazioni tra i due Paesi avviato dopo il 2019 e culminato nella visita di Stato del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a novembre del 2021. A sancire la nuova fase di rapporti sarà poi il Vertice intergovernativo che si terrà nei prossimi mesi ad Algeri, dopo l'ultimo che si è svolto a Roma nel 2015.Le relazioni economiche con l'Algeria sono in ripresa: nel 2021, l'interscambio commerciale ha fatto registrare un aumento del 44,5% rispetto all'anno precedente. L'Italia è il terzo partner commerciale a livello globale dell'Algeria che a sua volta è il primo partner commerciale dell'Italia nel Continente africano. Il gas costituisce la quasi totalità delle nostre importazioni, mentre l'Italia esporta principalmente macchinari, prodotti petroliferi raffinati, prodotti chimici e siderurgici. Oltre allo storico rapporto energetico, i settori di maggior interesse per la presenza imprenditoriale italiana nel Paese sono rappresentati dalle infrastrutture/i grandi lavori. Le imprese italiane con presenza stabile in Algeria sono circa 200.L'arrivo di Draghi ad Algeri è previsto domani alle 13.30. Dopo la visita al Monumento del Martire arriverà al al Palazzo presidenziale "El Mouradia" per l'incontro con Tebboune. Alle 18.39 all'Ambasciata italiana incontrerà la comunità italiana in Algeria prima della cena con il presidente algerino alla residenza di Stato.