Draghi a Versailles per summit Ue, leader discutono crisi Ucraina

Versailles, 10 mar. (askanews) - il presidente del Consiglio Mario Draghi arriva nel pomeriggio alla reggia di Versailles, per un vertice informale dei capi di Stato e di governo.Il tema iniziale del summit convocato dal presidente francese Emmanuel Macron ("Modello europeo di crescita e di investimento per il 2030") è stato stravolto dalla crisi ucraina, che sarà al centro dei lavori, con una discussione anche sull'accelerazione verso una politica comune in materia di difesa ed energia.Draghi arriverà al Castello alle 17.10 e dopo la tradizionale foto di famiglia si aprirà la sessione plenaria dedicata alla diagnosi del nuovo perimetro di sicurezza europeo e alle risposte da fornire in termini di difesa ed energia. Secondo il presidente del Consiglio, quella energetica è una "crisi europea" che richiede "risposte europee", anche con strumenti innovativi. Anche la cena informale dei leader sarà dedicata alla situazione in Ucraina e alle ricadute geopolitiche ed economiche. Sul tavolo il tema delle sanzioni, con un possibile nuovo pacchetto di misure, anche se per l'Europa è difficile seguire il presidente americano Joe Biden sulla via dello stop all'importazione di gas e petrolio da Mosca.Venerdì la sessione plenaria e il pranzo di lavoro saranno incentrati sugli investimenti pubblici e privati e sulle azioni regolamentari e normative necessarie per ridurre le dipendenze strategiche. In questo ambito ci sarà anche una discussione macroeconomica sul "policy mix" volto a soddisfare le nuove esigenze di investimento e l'equilibrio tra investimenti pubblici e privati.Al termine del vertice, alle 16, Draghi parteciperà alla cerimonia della Giornata europea del ricordo delle vittime del terrorismo.