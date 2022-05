Draghi: Valerio Onida è stato garante di libertà e difensore dei diritti

Roma, 14 mag. (askanews) - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime in una nota "il più sentito cordoglio per la scomparsa del Prof. Valerio Onida. Presidente della Corte Costituzionale, il Prof. Onida - ricorda Draghi - è stato garante di libertà e difensore dei diritti, soprattutto dei più deboli. Alla sua attività di giudice e accademico, ha affiancato per anni quella di volontario nelle carceri, segno della sua umanità e delle sue convinzioni. Ai suoi cari, le condoglianze di tutto il Governo", conclude il premier.