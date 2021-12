Draghi, si valuta mascherina all' aperto e tampone vaccinati

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Alla cabina di regia domani si discuterà "ad esempio di mascherine anche all'aperto, oggi sono previste in caso di grandi assembramenti", dell'uso"di mascherine FFp2 , in particolare in certi ambienti chiusi".E "non è esclusa l'applicazione del tampone" perché "c'è un periodo nel green pass in cui la protezione delle prime due dosi decresce e la terza non è ancora stata fatta. In quel periodo è utile tampone". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi alla conferenza stampa di fine anno spiegando che si tratta di "tutti sistemi per cercare di rallentare la diffusione del virus". "Per la normalità bisogna prendere tutte le precauzioni ma ogni decisione è guidata dai dati: solo dai dati, non dalla politica come si dice in giro", aggiunge. (ANSA).