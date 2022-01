Draghi sfida i Grandi Elettori. E il Movimento commissaria Conte: 'I capigruppo sempre presenti alla decisioni'

Oggi Mario Draghi guiderà un consiglio dei ministri che saprà dare molti indizi sulla partita presidenziale. E sulla tenuta della maggioranza. Sarà una riunione dove dovranno essere prese decisioni importanti per tenere sotto controllo i contagi - ritorno allo smart working, scuola a distanza, obbligo vaccinale per tutti, solo per i lavoratori o solo per gli over 60 - e su cui ciascun partito ha alzato la voce e piantato le solite bandierine. Alla faccia dell’unità e della stabilità invocate dal presidente Mattarella. Il premier era partito lancia in resta nell’ultimo cdm dell’anno con l’obbligo vaccinale, anche per mettere ordine una volta per tutte nella babele di norme che si sono accumulate in questi due anni. Lega e 5 Stelle si sono messi subito di traverso. E’ stato deciso di prendere tempo e di monitorare i contagi. Nel frattempo sono state valutati anche tutti gli aspetti giuridici dell’obbligo vaccinale, del modo di farlo rispettare e di punire chi si sottrae. In ogni valutazione è prevalso l’interesse nazionale a tutelare la salute dei cittadini.Vedremo oggi cosa sarà deciso. Di sicuro un premier conciliante, è un Draghi che non può permettersi di perdere voti per il Colle. Un premier che decide di non mediare ha deciso invece di sfidare i Grandi elettori.

Nessun rinvio sulla scuola

Di sicuro Draghi oggi dirà no ai governatori che chiedono di rinviare l’inizio della scuola. Difende le lezioni in presenza e sceglie di puntare su altre misure per raffreddare nelle prossime settimane la curva dei contagi. Molto probabilmente una circolare darà anche nel pubblico una spinta al ricorso allo smart working (Brunetta ha dovuto cedere). Il passo indietro, se ci sarà, riguarderà l’obbligo vaccinale: non più generale e nemmeno per tutti i lavoratori del pubblico e del privato. Più probabile per gli over 60. Il clima è teso e non sarà facile trovare una sintesi. Tutto questo avrà inevitabilmente un peso sul dinamiche che tra venti giorni portano al voto per il tredicesimo Presidente della Repubblica.

Rischio pantano

Se Draghi “sfida” i suoi elettori, tra i Grandi Elettori la confusione è massima e le sabbie mobili si alzano. Basta vedere cosa succede nel Movimento 5 Stelle, in teoria, ma solo in teoria, il gruppo parlamentare più numeroso (233 voti) e quindi king maker di una partita che però non riesce a giocare. Quello a cui assistiamo in queste ore è la consunzione della leadership di Giuseppe Conte che fa le riunioni operative anche sul Colle privatamente con Letta e Speranza e quando arriva in Parlamento viene puntualmente smentito dai suoi.

“Siamo tutti abbastanza stufi. Noi 5 Stelle siamo allo sbando totale - si sfoga un deputato senior con incarichi di rilievo - non è possibile che Raggi dia la linea sui vaccini, il Senato faccia il nome di Mattarella quando Conte aveva fatto il nome di una donna, ora tra poco c’è la riunione congiunta Camera-Senato su Quirinale e obbligo vaccinale ma è tutto il giorno che si parla della linea uscita lunedì da un’altra riunione convocata dal gruppo Senato, il Mattarella bis… anche un dilettante capisce che così non possiamo andare avanti”. E quindi? “Conte è ormai considerato un fantoccio. Prima se ne rende conto e meglio è per tutti”.

Forse “fantoccio” è esagerato. Che sia iniziata e non da oggi una sorta di “commissariamento” è più probabile. Ormai i richiami della base al leader sono quasi quotidiani. Per mesi è andata avanti la questione dello scarso confronto e della non condivisione tra il vertice - cioè Conte - i ministri e i gruppi parlamentari. Con la nomina dei cinque vice e i delegati delle varie commissioni tematiche, una sorta di governo ombra, la questione sembrava risolta. Se possibile è, invece, peggiorata perché, si spiega, “il canale tra i vice e Conte spesso è a senso unico: cioè loro riferiscono ma il capo politico condivide poco o nulla di quello che fa e pensa”. Parla e spiega. Ma non comunica cosa intende fare. E’ un po’ l’effetto “maestro e allievi”, quel fare “paternalistico” che fa parte del modo di essere e di porsi dell’ex Presidente del Consiglio.

La “donna” di Conte è diventata Mattarella

Gira un même sui social: il presidente Mattarella con una parrucca, “ecco la vera candidata di Conte”. Il presidente uscente è persona di spirito e saprà certo sorridere. Ma così si sta andando dritti verso del “salto nel buio” che lui stesso ha pagato di evitare nel discorso di fine anno.

Conte fa il tifo per una donna al Quirinale senza averne mai discusso con i gruppi parlamentari. Fa anche uscire il nome della sua candidata, il giudice costituzionale Silvana Sciarra. Tutto questo però non ha mai avuto il plauso dei gruppi che però sono la maggioranza relativa dei Grandi Elettori presidenziali.

E così lunedì, quando il nome di Sciarra non aveva ancora fatto in tempo a posarsi, una semplice riunione via zoom di soli senatori mette zitto Conte e lancia il Mattarella bis. Deputati 5 stelle sconcertati: “Oggi (ieri, ndr) è prevista la congiunta deputati e senatori con un ordine del giorno chiaro, obbligo vaccinale e Quirinale. Organizzare una video call il giorno prima, senza avvisare gli altri e far uscire il nome Mattarella, vuol dire aver perso il controllo”.

Obbligo di capigruppo

La riunione dei senatori si è conclusa con la richiesta che “in ogni riunione dedicata al Quirinale o ad altri dossier, Conte e i suoi vice siano accompagnati dai capigruppo di Camera e Senato, Davide Crippa e Mariolina Castellone. Nessuno vuole parlare di “commissariamento” anche se tecnicamente lo è.

Come si concili adesso la “donna Presidente di Conte” con il Mattarella bis lanciato dal gruppo 5 Stelle Senato, è difficile da immaginare. Se poi è un modo per mettere a nudo quello che molti grillini credono sia il vero piano di Conte - mandare Draghi al Colle, d’accordo con Letta e Speranza per poi andare a votare a primavera e avviare una nuova legislatura con gruppi parlamentari finalmente compatti - è un pensiero maligno forse non del tutto infondato. Il risultato è che il leader politico dei 5 Stelle viene smentito ogni volta che apre bocca.

“La soluzione migliore”

E’ stato l’ex ministro Toninelli a porre la questione Quirinale l’altra sera nella video call. “Penso che il Mattarella-bis oggi sia la soluzione migliore per tutti. Per il Parlamento, il governo, e per tutti gli italiani” ha detto l’ex ministro delle Infrastrutture. La presa di posizione di Toninelli diventata pubblica in un battibaleno ha fatto arrabbiare i “contiani” collegati, i suoi vice, a cominciare dalla vicepresidente del Senato Paola Taverna che via chat alla capogruppo Castellone avrebbe chiesto ironicamente: “Siamo in autogestione?”. A quel punto qualcuno, rendendosi conto che la situazione poteva sfuggire di mano come poi è successo, ha chiesto anche di interrompere la riunione. Ma era troppo tardi. Taverna e Castellone avrebbero avuto anche un botta e risposta on line, con la capogruppo che rinfacciava alla vicepresidente tutte le volte che non è stata interpellata su decisioni importanti che poi sono state assunte dal vertice del partito. E basta. A quel punto nella video call è intervenuto il ministro Patuanelli per rilanciare il lodo contiano: una donna al Quirinale “farebbe fare un salto culturale all’Italia”. E comunque, ha ribadito il ministro, la trattativa sul Colle “la portano avanti Conte, i vice e i due capigruppo”. Ma i gruppi non si fidano. E insistono su Mattarella, cercano la saldatura con un largo pezzo di Pd che a sua volta sfugge al piano di Letta: Draghi al Colle, fine anticipata della legislatura. Ora non è chiaro cosa possa promettere Conte al segretario dem quando fanno le loro riunioni operative.

Uscire dall’angolo

Ieri pomeriggio, alla riunione plenaria, quella ufficiale e sempre via zoom, Conte ha cercato di ristabilire la propria leadership. Di uscire dall’angolo. Ha dettato la linea in vista del Cdm di oggi: sia allo smartworking, no alla dad, nessun obbligo di vaccino “una fuga in avanti visto che non riescono a prenotare le terze dosi”. Tutto ciò detto dal premier che non era riuscito a fare un piano di vaccinazione, suona un pi’ grottesco. Ma tant’è. In un ritrovato asse con la Lega Conte ha chiesto un “maggior confronto con palazzo Chigi” e “maggiore chiarezza tra tutti questi decreti”.

E’ evidente che se anche il Movimento in asse con la Lega comincia a strattonare il governo qua e là, qualcosa sta cambiando. I gruppi però non sono d’accordo. Ancora una volta.

Intanto Luigi di Maio tace. Ma lavora in silenzio ad una soluzione per il Quirinale, il governo e la stabilità.