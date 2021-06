Draghi, serve un'Italia unita per crescere

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - "Gli investimenti e le riforme del nostro Piano non impegnano solo il governo nazionale. Coinvolgono tutti i livelli di governo territoriale e ogni energia produttiva del Paese. Oggi siamo in un luogo di lavoro, di produzione, di successo. È da qui che vogliamo partire per entrare insieme in questa stagione di ripresa e renderla duratura e sostenibile. Perciò serve un'Italia unita nel desiderio di tornare a crescere e credere nel suo futuro". Lo dice il premier Mario Draghi intervenendo da Spezzano di Fiorano (MO). (ANSA).