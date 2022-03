Draghi, sentirò Putin, stiamo cercando la pace veramente

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - "Ho visto le parole del Santo padre, a cui vorrei esprimere la mia personale gratitudine e del governo. Vorrei ribadire che noi stiamo cercando la pace, io la sto cercando, veramente, gli altri leader europei, francesi e tedeschi in particolare, la stanno cercando. Hanno avuto, e avrò anche io, colloqui con Putin. Questa è la prima importante cosa da tenere a mente. Non siamo in guerra perché si segue un destino bellico. Si vuole la pace innanzitutto". Così il premier, Mario Draghi, alla conclusione del Consiglio europeo a Bruxelles. (ANSA).