Draghi: scostamento? Non ho pregiudizi ma spero di evitarlo

Bruxelles, 31 mag. (askanews) - "La richiesta di scostamenti è iniziata all'inizio di quest'anno, un po' forse per l'abitudine dopo gli scostamenti dell'anno scorso, che avevano anche un fondamento logico perchè si scopriva la grandezza dei bisogni di aiuto. Più che chiedere lo scostamento occorrerebbe guardare alle cose che bisogna fare e poi trovare i soldi: finora siamo stati abbastanza bravi a trovarli nel bilancio e spero di restare altrettanto bravo. Ma non ho obiezioni ideologiche di fondo. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa a Bruxelles.