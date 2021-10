Draghi ricorda Lama: ha difeso lavoratori contro estremismo

Roma, 14 ott. (askanews) - "Partigiano, sindacalista e senatore della Repubblica, Lama è stato uno dei protagonisti dello sviluppo economico, sociale e civile dell'Italia. Uomo coerente e coraggioso, ha guidato la Confederazione Generale Italiana del Lavoro in anni terribili, in cui l'Italia era sconvolta dalla violenza e dal terrorismo. Lama ha contribuito in modo decisivo al mantenimento della pace sociale nel Paese, difendendo gli interessi dei lavoratori e opponendosi in modo fermo alla brutalità dell'estremismo". Lo scrive il presidente del Consiglio Mario Draghi, in un messaggio inviato al segretario della Cgil Maurizio Landini in occasione dell'incontro a Palazzo Giustiniani per il centenario della nascita di Luciano Lama.Nel ricordare "con commozione" la figura di Lama, Draghi sottolinea "la sua azione incessante a difesa dei più deboli, la sua costante opera di mediazione e la sua convinta difesa della democrazia hanno permesso al sindacato di acquisire un ruolo centrale nella modernizzazione del Paese e di rendere grande l'Italia".